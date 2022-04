Zsidóbűnözés :: 2022. április 2. 22:13 ::

Németországban vádat emeltek rágalmazásért egy másokat alaptalanul antiszemitázó zsidó zenész ellen

Egy Gil Ofarim nevű, németországi zsidó zenész tavaly októberben azt híresztelte, hogy az egyik lipcsei szállodában a nyakában lógó Dávid-csillag levételére szólította föl a hotel recepciósa. Szinte órákon belül tiltakoztak, elhatárolódtak és bocsánatot kértek az ismert politikusok, közéleti emberek, s a megvádolt szálloda előtt pedig több százan tüntettek. A rendőrség jó fél évig tartó nyomozás után azonban kiderítette, hogy a zenészt egyáltalán nem érte inzultus, s ezért a Lipcsei Államügyészség most a zenész ellen emelt vádat rágalmazás és alaptalan vádaskodás miatt – írja a tagesschau.de és az infranken.de.



Gil Ofarim (fotó: stern.de)

Gil Ofarim (39) németországi zsidó zenész még tavaly október 4-én az Instagramon közzétett videón, feldúlt állapotban azt kürtölte világgá, hogy a lipcsei The Westin Hotel (egy amerikai szállodalánc szászországi egysége – H. J.) recepcióján a szálloda alkalmazottja közölte vele: csak akkor jelentkezhet be, ha leveszi a Dávid-csillaggal ékesített nyakláncát. A zenész azt is állította, hogy az alkalmazott antiszemita megjegyzéseket is tett, miközben fölszólította a nyaklánc levételére.

A szálloda vezetősége a kirobbant ügy következményeként azonnal felfüggesztette a megvádolt alkalmazott munkaviszonyát, s belső vizsgálatot rendelet el. A rendőrség pedig nyomozást indított a szállodai alkalmazott ellen a többi között zaklatás és kényszerítés kísérlete ellen. A zenész által közzétett videó után az általa megvádolt szállodai alkalmazottat személyesen és a közösségi médiában súlyosan megfenyegették.



„Mi mindenfajta antiszemitizmust ellenzünk” – tüntetés a The Westin Hotel előtt (fotó: Die Welt)

A németországi „hazug sajtó” (Lügenpresse) természetesen azonnal fölkapta az ügyet, s megkezdődött az ilyenkor szokásos nácizás, antiszemitázás, elhatárolódások stb. A lipcsei The Westin Hotel előtt az énekest ért állítólagos inzultus utáni estén izraeli zászlókba burkolózva, lengetve több száz felháborodott tüntető tiltakozott az antiszemitizmus újabb megnyilvánulása ellen. Egy óriásmolinóra pedig németül kiírták: „Mi mindenfajta antiszemitizmust ellenzünk”. A nagyobb hatás kedvéért, s a holokausztra utalva a német szöveg alá angolul azt írták: „Emlékezünk”. A magas beosztású, eszement német politikusok pedig szinte egymásra licitálva igyekeztek minél keményebben elítélni, bocsánatot kérni és elhatárolódni. Ezt tette a többi között Heiko Maas, akkori szövetségi külügyminiszter is.



Több százan tüntettek a példátlan antiszemitizmus ellen a szálloda előtt (fotó: Die Welt)

A rendőrség az elmúlt fél esztendő folyamán több szállodai alkalmazottat többször is meghallgatott és átvizsgálta a szálloda térfigyelő kameráinak fölvételeit. A nyomozás lezárulása után, március 31-én a Lipcsei Államügyészség közölte: a Gil Ofarim által közzétett videóban leírt esemény valójában nem történt meg. Ofarim annak tudatában tette közé a videót, hogy állításai valótlanok, mindez pedig megalapozza a rágalmazás és az alaptalan vádaskodás vádját”, közölte a Lipcsei Államügyészség, amely egyben rágalmazás és alaptalan vádaskodás bűncselekményének elkövetése miatt vádat emelt a zsidó zenész ellen.



Néhány tüntető izraeli zászlóba burkolózott (fotó: Die Welt)

Gil Ofarim középszerű zsidó zenész édesapja, a szintén zenész Ávi Ofarim, a palesztinai C’fát (arabul: Száfed) városkában látta meg a napvilágot 1937-ben. Ávi Ofarim a kezdeti zenei karrierje után nyakába vette a világot, s a több országban történt vendégeskedés után az 1960-as évek végén végleg letelepedett Németországban. A németektől, akárcsak a fia, ő is mindent megkapott, de a müncheni zsidó temetőben álló sírkövén a „sálom” héber szót német szövegkörnyezetben mégsem a német ábc-nek megfelelően schalom-nak, hanem angol ábc szerinti shalom-nak van átírva.

