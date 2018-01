Külföld :: 2018. január 7. 14:18 ::

Bibi körtelefonja: az iráni tüntetők támogatására ösztökélte Mayt - A lengyel és a bocskoros vezetőknek köszönetet mondott

Binjámin Netanjáhu, a „perzsa tavasz” tüzének második számú – ha nem az első – csiholója Theresa May brit miniszterelnököt telefonon igyekezett rávenni az „elnyomott iráni nép” tiltakozásának támogatására. Bibi fölhívta még Mateusz Morawiecki lengyel kormányfőt, Klaus Johannis romániai államelnököt és a bocskorosok képviselőházi elnökét, Liviu Dragneát, akiknek szintén köszönetet mondott azért, hogy országaik az ENSZ-közgyűlésben tartózkodtak a Jeruzsálem státuszára vonatkozó Trump-bejelentés elítélését szorgalmazó határozati javaslat megszavazásakor – írja a 20il.co.il izraeli hírportál.



Halló, itt Bibi beszél Jeruzsálemből (fotó: Kormányzati Sajtóiroda)

Binjámin Netanjáhu pénteken fölhívta telefonon néhány európai ország vezető politikusát. Theresa May brit miniszterelnököt az Iránban már jó két hete folyó kormányellenes tüntetések támogatására ösztökélte. Bibit megelőzve, a minap Donald Trump, az Egyesült Államok „lángeszű” elnöke twitteres csiripelésével biztatta, bujtogatta a teheráni vezetéssel elégedetlen perzsákat az utcai tiltakozások folytatására, illetve fenyegető hangnemben figyelmeztette az iráni kormányt, hogy ne merjen erélyesen föllépni demonstrálókkal szemben. Most a leginkább érdekelt bujtogató, a háborús bűnös Bibi igyekezett rokonszenvet kelteni az „elnyomott iráni nép” iránt. (Az iráni utcai tüntetések kiváltója elsősorban nem politikai, hanem a szegénység, amelynek gazdasági szankciókkal történt előidézéséhez nem kevés köze van a mostani két bujtogatónak: Amerikának és Izraelnek – H. J.)



Kormányellenes erőszakos zavargás Teheránban (fotó: Reuters)

A Theresa May-jel folytatott telefonbeszélgetés során az iráni tüntetések támogatására vonatkozó kérés (vagy inkább fölszólítás – H. J.) mellett Netanjáju a közel-keleti térségben végbemenő jelentős stratégiai változásokról is „felvilágosította” a brit kormányfőt: A Szíriában tevékenykedő sí’ita milíciák (Bassár el-Ászád elnököt a nemzetközi terrorszervezetek elleni harcában segítő libanoni Hizbulláhról, illetve iraki, afganisztáni és pakisztáni sí’ita fegyveresekről van szó – H. J.) csak megerősítik az Iszlám Állam és az El-Ká’idá nevű terrorszervezeteket. (Bibi megint hazudik, mert például Szíriában az Iszlám Államot, illetve annak kapcsolt terrorszervezeteit a közeli múltban éppen Izrael erősítette meg a szíriai kormányerők elleni menetrendszerű légi- és szárazföldi tüzérségi csapásokkal. Ezen kívül az Iszlám Állam és az El-Ká’idá két fanatikus szunnita terrorszervezet, amelyek már csak ezért sem számíthatnak a sí’ita milíciák megtámogatására – H. J.)



De közben zajlanak a kormánypárti tüntetések is (fotó: CNN)

Bibi azt is megmagyarázta a brit miniszterelnöknek, hogy az Irán támogatta sí’ita milíciák szíriai jelenléte következtében megerősödő szunnita El-Ká’idá és az Iszlám Állam tevékenysége miatt ismét fölerősödik majd az Európába irányuló menekülthullám. (Ez is hazugság, mert például a Pakisztánból, Bangladesből, Iránból, Irakból, Marokkóból, Tunéziából, Algériából és a fekete-afrikai országokból a jobb megélhetés reményében útnak indulók országaiban egyáltalán nincsenek fegyveres harcok – H. J.) „Éppen ezért Európának elemi érdeke az, hogy támogassa Izraelnek a Szíriában történő iráni berendezkedés elleni erőfeszítéseit”, mondta Netanjáhu Theresa Maynek.



A Hizbulláh katonái Szíriában (fotó: AFP)

Bibi pénteki körtelefonjának másik két célpontja Lengyelország és Románia volt. Mateusz Morawiecki, nemrégiben beiktatott lengyel kormányfőnek az Irán elleni bujtogatáson kívül köszönetet mondott, amiért Varsó az ENSZ közgyűlésében nem szavazta meg, hanem tartózkodott a Donald Trump Jeruzsálemet Izrael fővárosaként megnevező bejelentését elítélő határozati javaslatot. Ugyanígy tett az ENSZ-ben a mostanában már izraeli gyártmányú rakétákkal is fegyverkező Románia, s ezért a bocskorosok vezető politikusainak is kijárt Bibi köszönete. A Bibi megcélozta romániai személyek voltak: Klaus Johannis államelnök és Liviu Dragnea, a román képviselőház sikkasztó, korrupt házelnöke. (Arról még nem érkezett hír, hogy Bibi Orbán Viktornak is köszönetet mondott volna – H. J.)

Az izraeli hírportál megemlíti, hogy Netanjáhu néhány nappal ezelőtt Angela Merkel német kancellárral is értekezett telefonon az ENSZ közgyűlésén Jeruzsálem státuszával kapcsolatos szavazásról, illetve Iránnak a térség, s talán az egész világ békéjét veszélyeztető tevékenységéről. Még nem tudjuk, mibe kerül ez majd a németeknek, de Berlin tartotta magát az Európai Unió hivatalos álláspontjához, s igennel szavazott a Trump Jeruzsálemmel kapcsolatos bejelentését elítélő javaslatra. Mint ismert, az EU 27 tagállama közül a hivatalos brüsszeli állásponttal ellentétesen csak Magyarország, Csehország, Lettország, Románia, Lengyelország és Horvátország tartózkodott a szavazás idején.

Hering J. – Kuruc.info