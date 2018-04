Külföld :: 2018. április 11. 14:27 ::

Trump megfenyegette Putyint: "Oroszország, készülj! A szép, új és okos rakétáink megérkeznek"

Donald Trump amerikai elnök a jelek szerint mindenképpen támadni akar Szíriában, a nemzetközi terroristák ellen éppen most végleges győzelmet arató Bassár el-Ászád szíriai elnök kormánycsapatai, illetve az őket segítő iráni katonai tanácsadók és a Hizbulláh fegyveresei ellen. Amiképpen a Sivatagi vihar fedőnevű, hadüzenet nélküli háborúnak - amelyet Washington Szaddám Huszejn nem létező tömegpusztító fegyvereinek megsemmisítésére indított Irakban -, a mostani támadásnak is Izrael az egyértelmű ösztönzője és haszonélvezője. Trump röviddel ezelőtt megfenyegette Moszkvát, hogy készüljön föl, mert már úton vannak az új, szép és okos amerikai rakéták – írja az izraeli Jediot Áháronot.



Vlagyimir Putyin és Donald Trump a legutóbbi megbeszélésükön

Donald Trump a Szíriában kialakult helyzet kapcsán néhány órával ezelőtt egyértelműen megfenyegette Oroszországot. „Oroszország, készülj! A szép, új és okos rakétáink már útban vannak.” Az amerikai elnök tulajdonképpen Moszkva, pontosabban Oroszország Bejrútban akkreditált nagykövetének ma éjszakai megnyilatkozására válaszolt, miután az orosz diplomata a libanoni fővárosban kijelentette: ha Washington támadást intéz a szíriai kormányerők vagy maga a kormány ellen, az orosz légierő hatástalanítja a az amerikai rakétákat, de nem elképzelhetetlen, hogy azoknak az indítóütegeit is. Moszkva röviddel ezelőtt a következő szavakkal szinte azonnal válaszolt Trump fenyegetésére: „Az okos rakétákat a terroristák, nem pedig a törvényes kormányok ellen kell indítani.”



Vegyi támadás valóban volt Ed-Dúmában - de kik hajtották végre?

A szíriai hadsereg, illetve a kormány elleni amerikai fenyegetések a Damaszkuszhoz közeli Kelet-Gútá székhelyén, Ed-Dúmá városban néhány nappal ezelőtt a polgári lakosságot is sújtó, sok halálos és sebesült áldozatot követelő vegyi támadás után kezdődtek. A szíriai kormány, s személyesen Bassár el-Ászád elnök az elmúlt napokban többször javasolta: folytassanak le nemzetközi vizsgálatot arra vonatkozólag, hogy valójában kik vetették be a tiltott fegyvert. Washington azonban nem hajlandó a nemzetközi vizsgálat lefolytatására, mert mindenképpen meg akarja támadni a frontokon győztes Bassár el-Ászád rendszerét, a Szíriai Arab Hadsereget.

Trump a hisztérikus fenyegetéséhez az oroszoknak üzenve még azt is hozzáfűzte: „Önöknek nem kell közösködniük egy olyan állattal, aki gázzal öli a saját népét, s még élvezi is ezt!” Az izraeli Válláh!Hádásot izraeli hírportál szerint Trump a fenyegetőzései közepette azt is megemlítette, hogy Auschwitzban még nem sikerült megállítanunk a gázzal történő tömeggyilkosságot, ám ezt most megtesszük.

El-Kudszi