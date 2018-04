Külföld, Videók :: 2018. április 18. 16:18 ::

Berlin: szíjjal érzékeltette három arab két zsidóval, mennyire volt jó ötlet a multikultizás

Két zsidó férfit bántalmazott egy háromfős csapat Berlin egyik gazdag negyedében. A támadásról videó is készült, a felvételen az egyikük arabul ordítja, hogy zsidó, majd szíjával rátámad a fiatal férfiakra.





A támadók előbb sértegetni kezdték a kipát viselő fiatalokat, majd egyikük a nadrágszíjával támadt rájuk. Az inzultált fiatal férfiak egyike telefonjával rögzítette a hétfő reggeli támadást – írja a Deutsche Welle. Az első három ütést még felveszi a telefon kamerája, utána az áldozat már saját testi épségével van elfoglalva.

A felvételen az ordítozó támadót a társai megpróbálják elhúzni a két áldozattól. Egyikük ezt mondja németül : „zsidó vagy nem zsidó, el kell viselned”.

A 21 éves és 24 éves férfi közül a fiatalabbik megpróbálta követni a támadókat, de mikor a trió egy üveget hajított felé, feladta a tervét.

Az egyik zsidó szervezet kedden töltötte fel a támadásról készített felvételt a Twitterre, amikor már a berlini rendőrség is megerősítette, hogy valóban nyomozást indítottak a támadás miatt.

pic.twitter.com/YCHVgCF1ox Antisemitischer Angriff in #Berlin – ein Mann schlägt mit einem Gürtel auf einen Mann ein und bezeichnet ihn wiederholt als "Yahudi" (arabisch für "Jude"). #Antisemitismus 2018. április 17.

„Tűrhetetlen, hogy egy fiatal zsidó férfit megtámadnak a nyílt utcán Berlinben, főként a jól szituált Prenzlauer Berg kerületben, csak azért, mert zsidó” – nyilatkozta a Times of Israelnek a szervezet vezetője. „Ebből is látszik, hogy a zsidók itt már nincsenek biztonságban” – emelte ki. Igaza van, a legjobb lenne kivándorolniuk egész Európából... És persze vigyék magukkal a metélt szemita testvéreiket is.

(Kuruc.info - DW - Híradó nyomán)