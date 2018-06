Külföld :: 2018. június 28. 15:31 ::

"Szemétnek, patkánynak, korcsnak, disznónak, nagy orrú f*sznak neveznek minket" - panaszkodnak a dél-afrikai zsidók

Dél-Afrikában is növekszik az antiszemitizmus. Csak egyetlen nap alatt az alábbi két szörnyűséges esemény történt: verbális antiszemita „támadás” ért zsidókat a johannesburgi nemzetközi repülőtéren, egy falra pedig horogkeresztet festettek a városban. Ezen kívül a dél-afrikai zsidók arra is panaszkodnak, hogy a közösségi médiában is egyre több „antiszemita kirohanás” olvasható.

„Az elmúlt 24 órában erőszakos antiszemita és fenyegető támadások érték a dél-afrikai zsidókat, úgy a szociális médiában, mint hétköznapi érintkezések során” – olvasható a Dél-afrikai Zsidók Képviselőinek Tanácsa elnevezésű szervezet közleményében.

Ami a repülőtéri incidenst illeti, ott az történt, hogy az El Al légitársaság Johannesburgba érkező járatának utasai éppen a csomagjaikra vártak, amikor egy férfi jó hangosan „gonosz zsidóknak” minősítette őket. Ugyanezen a napon valaki egy német zászlót és egy horogkeresztet festett Johannesburg városában egy falra. Mindemellett a dél-afrikai zsidó szervezet aggódik az interneten terjedő „gyűlöletbeszéd” miatt is.

Mint a közleményükben leszögezik, folyamatosan figyelemmel kísérik az antiszemita incidenseket, amelyek „mélységes aggodalmat és dühöt váltottak ki a zsidó közösségben”.

„A (világhálón megjelent zsidóellenes) bejegyzések megmutatják, hogy a radikális Izrael-ellenes érzelmek milyen könnyen átalakulnak szégyenteljes gyűlölködéssé és a zsidó emberek elleni fenyegetésekké. Szemétnek, patkánynak, korcsnak, disznónak és nagy orrú f*sznak neveznek minket. Ezen kívül arra figyelmeztetnek, hogy a ’a mi időnk elérkezett’ és a ’holokauszt egy piknik lesz számunkra, miután végeznek velünk’” – áll a Dél-afrikai Zsidók Képviselőinek Tanácsa közleményében.