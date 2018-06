Külföld, Antimagyarizmus :: 2018. június 30. 20:36 ::

Izraelben pártelnökök is ellenzik "Bibi politikai ikertestvére", Orbán Viktor közelgő jeruzsálemi látogatását

Miután az elmúlt napokban kitudódott, hogy Orbán Viktor 2018. július 19-én Izraelbe látogat, több ismert politikus tiltakozott a szerintük antidemokratikus, antiszemita magyar kormányfő tervezett látogatása ellen. Az egyik népszerű hírtévé politikai hírmagyarázója szerint Orbán Viktor valójában „Bibi politikai ikertestvére”. A 2013-ban a budapesti Országházban díszvendégeskedő Jáír Lápid izraeli pártelnök is Orbán Viktor látogatásának lemondását követeli Netanjáhu miniszterelnöktől, mert Orbán „a két nagyapját Magyarországon meggyilkoló Horthy Miklóst nagy vezetőnek nevezte” - írja a 10-es tévécsatorna honlapja, illetve a Tel Aviv Times hírportál.



Orbán Viktor és Bibjámin Netanjáhu „ikertestvérek” az Országház lépcsőjén

Orbán Viktor közelgő izraeli látogatásával foglalkozva a 10-es csatorna (10 ערוץ) helyzetelemzője, Bárák Rávid elöljáróban leszögezte: „Orbán Viktor az Európai Unió legvitatottabb kormányfője, aki szerint Európa területére muszlim beözönlés zajlik, s aki antiliberális demokráciát szorgalmaz, miközben bírálói szerint ő maga egy antidemokratikus rendszert irányít”, majd emlékeztetett: Jáír Lápid, a Jés ’Átíd (Van Jövő – יש עתיד) és Támár Sandberg, a Merec (מרצ) parlamenti párt elnöke követelte Binjámin Netanjáhu miniszterelnöktől, hogy mondja le Orbán Viktor izraeli látogatását. Orbánnak ezután fölhánytorgatták azt is, hogy figyelmeztetett az európai kereszténységre leselkedő veszedelemre, s óva intette a nyugat-európai nemzeteket, nevezetesen Németországot a muszlim beözönlőktől.



Stúdióbeszélgetés Orbán Viktor izraeli útjáról a 10-es tévécsatornán

A magyarországi sajtó nem számolt be róla, de azért megtörtént tény az, hogy a budapesti Országház szószékéről a holokausztra és az egyre erősödő jelenkori antiszemitizmusra való hivatkozással - a kormányzó Fidesz képviselőinek tapsától kísérve - a magyaroknak erkölcsöt prédikáló Jáír Lápid, izraeli parlamenti képviselő, a Jés ’Átid párt elnöke szerint is le kell mondani Orbán Viktor magyar miniszterelnök izraeli látogatásra szóló meghívását. A Tel-Aviv Times című héber hírportál idézi Jáír Lápidot: „Orbán Viktornak nem kellene Izraelbe látogatnia, mert ő az az ember, aki Horthy Miklóst nagy vezetőnek (helyesen: államférfinak – H. J.) nevezte, miközben ő gyilkolta meg az én két nagyapámat Magyarországon. S magában az a tény is aggasztó, hogy Netanjáhu az ilyen európai rendszerek legjobb barátaivá tesz bennünket”, nyilatkozta Jáír Lápid. (Az édesapjához, Joszéf Lápidhoz hasonlóan magyargyűlölő és szélsőséges cionista Jáír Lápid csupán azt „felejti el”, hogy Magyarország népe és annak kormányfője nem ül egy másik nép nyakán, nem létesít magyar településeket megszállt területeken, és esetenként nem indít több ezer gyermek halálát is előidéző irtó hadjáratokat valamelyik szomszéd nép ellen – H. J.)



Jáír Lápid erkölcsöt prédikál a magyaroknak az Országház szószékéről

A 10-es csatorna hírmagyarázója Orbán Viktor és Binjámin Netanjáhu szoros kapcsolatát azzal indokolja, hogy az izraeli kormányfő a visegrádi négyek vezetői, így a magyar miniszterelnök segítségével az Európai Unión belül igyekszik megbontani a zsidó településekkel kapcsolatos eddigi konszenzust, s ezáltal Bibi megakadályozhatja az unióban rendre megszavazott Izrael-ellenes határozati javaslatokat. „Orbán és Netanjáhu a megnyilatkozásaikat és az általuk alkalmazott stratégiát tekintve szinte politikai ikertestvéreknek számítanak. Az izraeli vezetés kormányzati reformjai is emlékeztetnek az Orbán által kezdeményezett reformokra. Az izraeli hírtévé ezután a következő szójátékkal jellemezte Orbán Viktor és Binjámin Netanjáhu új keletű barátságát: „Vajon Orbán inkább a magyar Bibi, vagy Netanjáhu az izraeli Orbán?”

