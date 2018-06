Másfél év alatt végezte el egy kisgyerek a gimnáziumot, jöhet az egyetem.

Nyolcévesen elkezdheti az egyetemet egy belga fiú – írta meg a BBC . Laurent Simons most szerezte meg az érettségit, miután hat és fél évesen elkezdte már a gimnáziumot is, majd másfél év alatt elvégezte az egészet. Most jöhet két teljes hónap nyári szünet, hogy kipihenje magát valahogy és úgy viselkedjen, mint egy gyerek, majd kezdődhet az egyetem. A leginkább a matematika és az informatika érdekli, ezzel próbálkozik az egyetemen is.