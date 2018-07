Külföld :: 2018. július 6. 21:50 ::

Lettországban egy baloldali párt mert rámutatni a bevándorlás veszélyeire - persze ők is nácik lettek

Kisebbfajta botrány kerekedett Lettországban egy Facebookon közzétett politikai célzatú hirdetésnek szánt kép kapcsán. Az 1918-ban alapított baloldali Lett Szociáldemokrata Munkáspárt Facebook-oldalára kitett képen az EU-t megszemélyesítő félmeztelen fekete férfi és a Lettországot szimbolizáló, szőke hajú, szintén félmeztelen fehér nő látható, amint közös, fekete gyermeküket ringatják. A kép találó, és a lényegre tapint, nem csoda hát, ha beindult a liberális őrjöngés.

A megjelentetett kép az októberben esedékes parlamenti választás kampányának részeként került fel a Lett Szociáldemokrata Munkáspárt Facebook-oldalára. Az EU-t és Lettországot jelképező pár hátterében az ún. LGBT mozgalom szivárványszínű, valamint Lettország kárminvörös-fehér-kárminvörös zászlaja, továbbá a nemzeti adóhivatal korábbi logója látható. A sokatmondó kép felett pedig az „Így fog kinézni Lettország, ha nem a Lett Szociáldemokrata Munkáspártra szavazol” felirat olvasható.

De nem csak a kép állítólagos rasszizmusa miatt kezdtek el őrjöngeni a „megmondóemberek”. Egyesek felfedezték, hogy a kép eredetije egy Herbert Smagon nevű, nácinak bélyegzett, és ennek megfelelően művészeti körökből kirekesztett német festő és grafikus Modern család című műve. Az 1927-ben született Smagon azzal vívta ki a „mértékadó körök” haragját, hogy számos olyan rajzot, illetve képet tett közzé, amelyeken igyekezett bemutatni a német nép szenvedéseit a második világháború idején, illetve azt követően.

De nem csak a múlt, hanem a jelen nagy kérdései is érdeklik . A világot azonban a legkevésbé sem a liberalizmus szemüvegén keresztül szemléli, ezért európai hazafias körökben igen népszerű.

A nácizó és rasszistázó kórus azonban ezúttal is elérte célját: az Európa jövőjét kiválóan ábrázoló képet a közösségi oldalról gyorsan eltávolították, a Lett Szociáldemokrata Munkáspárt bocsánatot mindazoktól, akiket a kép „megsértett”, továbbá a párt elhatárolódott a rasszizmustól, és megígérte, hogy a következő pártértekezleten megvitatják, miképpen történhetett ilyen „szörnyűség”. A képet a Facebookra feltöltő aktivistát pedig már ki is zárták a pártból.

Az immár 100 esztendős baloldali párt jelenleg nem rendelkezik parlamenti képviselettel. Az 1998-as választásokon 14 képviselői helyhez jutott a 100 tagú lett törvényhozásban. 2001 és 2005 között a főváros, Riga polgármesteri tisztségét egy a párthoz tartozó politikus, Gundars Bojars töltötte be. De már a 2002-es parlamenti választásokon nem érték el a bejutáshoz szükséges 5%-ot (a voksok 4%-át gyűjtötték be). A párt mélyrepülése azóta is tart.