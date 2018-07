Külföld :: 2018. július 22. 16:30 ::

A lapos Föld valószínűbb a jó kereskedelmi megállapodásoknál a Brexit-fájlaló exkormányfő szerint

John Major szerint a brit kormány nem tud olyan megállapodást kötni az Európai Unióval a kilépés megszűnésének feltételrendszeréről, amely pótolhatná a brit EU-tagság előnyeit.

Az egykori konzervatív párti brit miniszterelnök a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában kijelentette: bármilyen megállapodásra jut London az Európai Bizottsággal, "az kevésbé lesz jó", mint az a kapcsolatrendszer, amelyet Nagy-Britannia az Európai Unió tagjaként jelenleg fenntart az EU-val.

Major - egyenes utalással arra a többször hangoztatott kormányzati álláspontra, amely szerint egy rossz megállapodásnál az is jobb, ha nincs megállapodás az EU-val - kijelentette: a megállapodás nélküli kilépés a lehetséges legrosszabb forgatókönyv.

A volt kormányfő szerint ebben az esetben például az északkeleti országrészt, amely "most sem virágzó jólétéről közismert", a helyben megtermelt hazai össztermék (GDP) 16 százalékának megfelelő gazdasági veszteség érné.

Arra a riporteri felvetésre, hogy a kormányzó Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-párti tábora szerint Nagy-Britanniára megállapodás nélkül megszűnő EU-tagság esetén is várhat "jó jövő", és a brit kormány más országokkal is tud majd kereskedelmi megállapodásokat kötni, John Major úgy fogalmazott: "még az is lehetséges, hogy a Föld lapos, de nem nagyon valószínű".

A veterán konzervatív politikus, aki korábban is rendkívül súlyos bírálatokkal illette a Theresa May vezette jelenlegi konzervatív kormány Brexit-politikáját, a vasárnapi BBC-interjúműsorban leszögezte: az EU épp most jutott megállapodásra Japánnal, és ennek az egyezségnek Nagy-Britannia is részese lehetne, ha az EU tagja marad.

A Brexit-párti tábor önálló kereskedelmi megállapodásokat akar az Egyesült Államokkal, Indiával és Kínával is. Az Egyesült Államokkal nem kizárt egy ilyen egyezség, de ennek "kisebb előnyök mellett" komoly hátulütői is lennének, például a mezőgazdasági termékek és a szolgáltatások kétoldalú kereskedelmének feltételeiben - hangsúlyozta a volt brit miniszterelnök.

Major szerint az Indiával mindenekelőtt a szolgáltatások területén tervezett kétoldalú kereskedelmi megállapodás kilátása jelenleg nagyon távolinak tűnik, Kínának pedig "még a látóterében sincs" Nagy-Britannia önálló kereskedelmi partnerként.

A konzervatív politikus - aki 1990-től 1997-ig állt a brit kormány élén - hangsúlyozta azt is, hogy amikor Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból, ötvennél is több olyan külső szabadkereskedelmi megállapodást veszít el, amelynek az EU tagjaként jelenleg részese, és ezek mindegyikét egyenként újra kell tárgyalnia az érintett országokkal, ám ez hosszú évekig tart majd.

Dominic Raab Brexit-ügyi miniszter ugyanebben a vasárnapi BBC-műsorban kijelentette: véleménye szerint októberre elérhető a megállapodás az Európai Unióval, de a brit kormány előkészületeket tesz arra a lehetőségre is, hogy nem születik egyezség az unióval a kilépés feltételeiről.

John Major korábbi nyilatkozataiban "történelmi hibának" nevezte, hogy a brit EU-tagságról 2016-ban tartott népszavazáson a többség a kilépésre voksolt, a Brexit-párti politikusokat pedig azzal vádolta, hogy irreális és túlzottan derűlátó jövőképpel hitegetik a választókat, és olyan lehetőségeket vázolnak fel a brit EU-tagság utáni időszakra, amelyek túlmennek minden ésszerű várakozáson.

(MTI)