Külföld :: 2018. augusztus 8. 08:15 ::

Netanjáhu és a Moszád főnöke európai vezető politikusokat ösztökélt az Irán elleni szankciókhoz való csatlakozásra

Ha valakinek eddig kétségei lettek volna a felől, hogy Donald Trump kiknek az érdekeit szolgálva rúgta föl egyoldalúan az iráni nukleáris programra vonatkozó, 2015-ben Washington által is aláírt nemzetközi szerződést, akkor egyértelműen megtudhatta azt Binjámin Netanjáhu és a Moszád-főnök tegnap esti közös üzenetéből. Netanjáhu és a Moszád-főnök ugyanis arra figyelmeztette Németország, Belgium, Nagy-Britannia és Franciaország vezető politikusait, hogy habozás nélkül csatlakozzanak a Trump elnök elrendelte Irán-ellenes szankciókhoz - írja a Má’áriv izraeli újság.



Binjámin Netanjáhu miniszterelnök és Joszi Kohén Moszád-főnök emeli poharát a parancsvégrehajtó Donald Trump egészségére (fotó: Hájjim Cáh)

Donald Trump amerikai elnök a cionista elvárásoknak eleget téve tegnap éjszakától kezdve életbe léptette az Iránra kimondott gazdasági szankciókat, mire az Európai Unió tagországainak külügyminiszterei kedden bejelentették, hogy büntetésre számíthatnak azok az európai gazdasági, kereskedelmi társaságok, amelyek, behódolva Washington zsarolásának, beszüntetik az együttműködést Teheránnal. S ami még fontosabb: az EU külügyminiszterei azt is bejelentették, hogy kidolgoztak egy olyan rendszert, amelynek segítségével beperelhetik az amerikai kormányzatot az Irán ellen irányuló szankciók következtében károsuló európai társaságok. Mint ismert, Trump azt is közölte az európaiakkal, hogy aki Washington tilalma ellenére is kereskedni kíván a perzsákkal, az többé nem teheti ezt Amerikával.

Az ismét szélsőséges hangnemben fenyegetőző Trump megismételte azt a korábbi szándékát, hogy a helyzet megoldása érdekében bármikor és bárhol hajlandó találkozni az iráni legfelsőbb politikai vezetéssel. Hászán Roháni iráni elnök válaszképpen azonban kijelentette, hogy sem ő, sem más vezető perzsa politikus nem hajlandó találkozni és egyáltalán tárgyalni Trump elnökkel a fenyegetések és a szankciók árnyékában. A perzsa elnök azt is kijelentette, hogy Trump több olyan nemzetközi szerződést is egyoldalúan fölrúgott, amelyeket megkötésükkor Washington is teljes mellszélességgel támogatott. „Irán a problémák diplomáciai úton történő megoldásában érdekelt, de az Egyesült Államokra ezen a téren nem lehet számítani” – jelentette ki Hászán Roháni.

Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök és Joszi Kohén, a Moszád főnöke (sic!) közösen keresték meg egyes EU-tagországok vezető politikusait, s figyelmeztették őket (sic!), hogy vegyék komolyan a Trump elnök által elrendelt Irán-ellenes szankciókat. A két Nobel-békedíj várományos izraeli azt is közölte a brit, német, belga és a francia vezető politikusokkal: semmi kétségük a felől, hogy az európai országok is csatlakoznak a Washington által meghirdetett megszorító intézkedésekhez. „Ne működjenek együtt Iránnal! Száz kereskedelmi és gazdasági társaság máris beszüntette a tevékenységét Iránban, s ez a szám egyre csak növekszik”, közölte Netanjáhu és Kohén Moszád-főnök az említett négy vezető európai ország politikusaival.

Hering J. – Kuruc.info