Vadászgépek üldözték, majd lezuhant az Alaska Airlines repülőgépe, amellyel egy ismeretlen szállt fel Seattle repülőteréről – adta hírül honlapján a Fox News.

We've confirmed a Horizon Air Q400 that had an unauthorized takeoff from SeaTac around 8pm has gone down near Ketron Island in Pierce County, WA. We're working to confirm who was on board, we believe there were no guests or crew on board other than the person operating the plane.