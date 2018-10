Külföld :: 2018. október 24. 16:35 ::

Már megint relativizálódik az a fránya holokauszt: Clintonnénak és Obamának is küldtek csőbombát

Csőbombát talált szerda reggel a titkosszolgálat embere a Hillary Clintonnak küldött postában New York külvárosában - közölte a New York Times. Nem sokkal később kiderült, hogy a titkosszolgálat egy korábbi elnök, Barack Obama washingtoni postájában is talált egy csőbombát.



Illusztráció: Krem2

A bombákat sikerült a rutinellenőrzés során kiszűrni, így nem jelentettek közvetlen veszélyt a címzetteknek. A szerkezeteket mindkét politikus irodájához címezték.

A hatóságok szerint hasonló szerkezetet találtak hétfőn a George Sorosnak küldött levelek közt is. Soros egy New York City-től északra fekvő külvárosban lakik, ide küldték a bombát. A Sorosnak küldött csőbombát tűzszerészek felrobbantották. Egyelőre nem tudni, milyen motivációval küldhették Sorosnak a levelet, az FBI-nak még nem sikerült kinyomozni, honnan küldték, és nem is vállalta magára senki az akciót.