Külföld :: 2018. december 13. 12:19 ::

Beilleszkedett, felvilágosult muszlim nők Ausztráliában: "nem beszélhetünk a burkáról, a férjem nem engedi"

A Daily Mail 2018. november 26-án cikket jelentetett meg ezzel a címmel: „Szeretnék, de a férjem nem engedné meg nekem”: muszlimok gyülekeznek imára Nyugat-Sydney-ben, ahol a nőknek nem engedik, hogy burkáikról anélkül beszéljenek, hogy először ne egyeztetnének egy férfival.

A cikkből részleteket emeltünk ki, melyekhez megjegyzéseket fűztünk. Egyébként a szóban forgó ruhadarab valójában a nikáb, nem a burka, azonban mivel nagyon hasonlóak, az elnevezésük a közbeszédben összemosódott.



Fotók: Matrix News/Daily Mail Australia

Hogy ezt Ausztráliában miért viselik, annak megtudakolására a Daily Mail Australia újságírója ellátogatott Sydney Bankstown és Lakemba negyedeibe.

Megjegyzés: Bankstown és Lakemba kerületek Sydney hírhedten muszlimfertőzött részei. A lenti Kapcsolódóban lévő videó további részletekkel szolgál.

A cikk szerint a burkát vagy a nikábot a muszlim nők csekély kisebbsége viseli.

Megjegyzés: Most még igen, hiszen a muszlimok Ausztráliában kis számban vannak jelen. Ha majd annyira elszaporodnak, hogy átvegyék a hatalmat, akkor ki fogják kényszeríteni, hogy minden nő viselje. Aki ezt a folyamatot látni akarja, talál elegendő képet és videót az interneten, melyek megmutatják, hogy az iszlám előretörése révén Egyiptomban, Afganisztánban vagy Iránban a nyugatias öltözködésű nők aránya hogyan zsugorodott le, azután tűnt el mostanra teljesen.

Amikor az újságíró megközelítette őket, öt nő bevallotta, hogy férjeiknek nem tetszene, ha erről a témáról beszélnének. Ezeket válaszolták:

„Szeretnék, de a férjem nem engedné meg nekem”.

„Sajnálom, nem tudok. A férjemnek az nem tetszene”.

„Nem, ezzel kapcsolatban a férjemmel kellene beszélnem”.

„A férjem nem akarja, hogy erről beszéljek, sajnálom”.

Az ötödik nő még a beszédet is elutasította, és gyorsan elsétált onnan.

Megjegyzés: Akkor most az ausztrál feministák bizonyára rákapcsolnak, hogy ezt a patriarchális elnyomást megszüntessék... *tücsökciripelés*

Egyrészről a feministák azért nem bírálják az iszlám előírásait, mert az „iszlamofóbia” lenne, amivel persze rögtön elárulják, hogy a feminizmusnak semmi köze sincs a nők egyenjogúságához, hanem az csupán a kommunista felforgatás eszköze a nyugati társadalmak lerombolására.

Másrészről a feministáknak gyakorlati okból sem akaródzik bemenni a muszlim gettóba, mert tudják, hogy ha ott ugyanazt a műsort adnák elő, amit a nyugati férfiakkal szemben szoktak, a muszlim férfiaktól olyan pofont kapnának, hogy a fal adná a másikat.

Egy a libanoni Tripoliból Ausztráliába érkezett nő elmesélte, hogy szereti a burkát viselni, de nem osztaná meg a nevét, mert mint mondta: „A férjemnek az nem tetszene”.

Megjegyzés: A mindenit, hogy mennyire beilleszkedett és milyen jól átvette az ausztrál életstílust és értékeket…

Ha pedig a nikáb vagy a burka ilyen remek dolog, akkor miért nem maradt a „csodálatos” Libanonban, ahol éjjel-nappal viselhetné, és miért jött Ausztráliába, ahol az nem divat? Csak nem a segély miatt?

Egy helyi lakos, Mohamad Safargalani elmondta, hogy egyetlen nőre sem szabadna rákényszeríteni a burka viselését. Hozzátette: „A nők személyes és vallási okokból viselik, és itt Ausztráliában vallásszabadságunk van arra, hogy így tegyünk”.

Megjegyzés: Egyrészről figyeljünk fel arra, hogy ez a hódító hogyan használja ki a nyugati jogrendszert arra, hogy vallásszabadságot követeljen magának és társainak, mely jogot azonnal meg fogja tagadni tőlünk, amint a többi muszlimmal együtt létszámfölénybe kerül.

Másrészről az, hogy egy nőnek be kell bugyolálnia magát, nem személyes döntés, hanem előírás mind a Korán, mind Mohammed próféta útmutatása alapján. Amikor ez az alak azt mondta, hogy egyetlen nőre sem szabadna rákényszeríteni a burka viselését, akkor vagy azt mutatta meg, hogy fogalma sincs az iszlám előírásairól, vagy – és ez a valószínűbb – pontosan tudja, hogy mi az előírás, de takíját alkalmaz a hitetlenek megtévesztésére.

Szeretném leszögezni, hogy ugyan Mohamed próféta csak a test és a haj eltakarását írta elő, az arcét és a kézét nem, azonban magában a Koránban az szerepel, hogy ha egy nő azt akarja, hogy benne a tisztességes muszlim nőt lássák, akkor a zaklatás elkerülése végett be kell bugyolálnia magát. A parancsolat logikájából következik, hogy aki nem így tesz, az csak magát okolhatja azért, mert zaklatták. Éppen ezért ha egy bebugyolált nőnek az arca és a szeme vonzó, akkor azt is el kell fednie, hogy ne provokálja a férfit – ez a nikáb és a burka viselésének az iszlám valláson alapuló oka.



Mohamad Safargalani (középen) a testvéreivel

Mohamad Safargalani azt is elmondta, hogy az olyan emberek, mint Pauline Hanson jobboldali politikus, a burkából ügyet csinálnak úgy, hogy az iszlám vallást sértő és azzal kapcsolatban tudatlan megjegyzéseket tesznek. Testvérei, Mayez és Moemen egyetértettek, valamint azt mondták, hogy többet kell tenni azért, hogy megállítsák azt a gyűlölködést, amit (az iszlámmal és a muszlimokkal szemben) terjesztenek.

Megjegyzés: A szokásos önsajnáltatás, valamint a szokásos célzás a „gyűlöletbeszéd” betiltására. Ezzel kapcsolatban hadd adjak egy tanácsot az olvasóknak: az az „iszlamofób gyűlölködő”, aki túl sokat tud az iszlámról, ezért a muszlimok nem tudják az orránál fogva vezetni, és ez frusztrálja őket.

Egy másik helyi lakos, Hannah Helwani kifejezte az iránti szeretetét és háláját, hogy burkát vagy nikábot viselhet, mellyel kapcsolatban azt mondta, hogy annak viselését egy álmában jött kinyilatkoztatás alapján kezdte. Amikor egy nő a helyi bevásárlóközpontban azt mondta neki, hogy menjen vissza oda, ahol született, odafordult hozzá és így felelt: „Valójában a Wesley Kórházban születtem, ami körülbelül öt percre van ettől a bevásárlóközponttól”.

Megjegyzés: A cikkből az is kiderül, hogy Helwani harmadik generációs ausztrál, azaz rá is igaz, ami a „svéd” Ahmedre vagy a „ló” Mickey-re. Van tehát hova visszamennie: oda, ahonnan a nagyszülei származnak!

Hannah Helwani hozzátette: „Az iszlám egy békés és szerető vallás. Az ember többet vagy ugyanazt akarja fivérei és nővére számára függetlenül attól, hogy mi a vallásuk”.

Megjegyzés: A Kuruc.infón számos részletes írás található ennek az orbitális hazugságnak a cáfolására, ezért most csak címszavakban mutatnék rá ennek az álnok muszlim kígyónak a hazudozására:

A muszlimok a népek legjobbjai (Korán 3:110), ellenben a zsidók, a keresztények és a pogányok a leghitványabb teremtmények (Korán 98:6).

A muszlimoknak tilos zsidókat és keresztényeket (Korán 5:51), valamint úgy általában bárkit barátnak fogadniuk (Korán 4:144).

A muszlimoknak meg kell ölniük a pogányokat, ha azok nem térnek át az iszlámra (Korán 9:5).

A muszlimoknak védelmi pénzt kell kicsikarniuk a zsidóktól és a keresztényektől, valamint meg kell alázniuk őket, és ha a zsidók és a keresztények erre nem hajlandóak, akkor a muszlimoknak meg kell ölniük őket (Korán 9:29).

Mohamed prófétának harcolnia kell az emberek ellen, amíg el nem ismerik, hogy nincs más isten Allahon kívül és ő a prófétája (Sahih al-Bukhari 1.8.387, Sahih al-Bukhari 6924, Sahih Muslim 1:33).

Mohamed próféta terror révén vált győzedelmessé (Sahih al-Bukhari 4.52.220).

A 2016. évi népszámlálás szerint Ausztráliában több mint 604 000 muszlim van, ami több mint a duplája a 2006. évi állapothoz képest. Negyven százalékuk Sydney-ben és környékén él. Az elmúlt évtizedben a hinduizmus mellett az iszlám volt az Ausztráliában leggyorsabban növekvő nem keresztény vallás.

Megjegyzés: Nagy valószínűséggel Ausztrália is be fogja járni azt az utat, amit Nyugat-Európa.

(Hidra - Kuruc.info)