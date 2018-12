Külföld :: 2018. december 17. 22:03 ::

Aggódnak és egyre nagyobb számban alijáznak a franciaországi zsidók a sárgamellényesek miatt

Jól meg kell gondolniuk a francia sárgamellényes tiltakozómozgalmat itthon csupán politikai nyerészkedés céljából csodálóknak, hogy magukra öltik-e a jelképpé vált ruházatot a jövőben. Egyelőre ismeretlen francia tüntetők ugyanis olyan transzparenst függesztettek ki a Párizst Marseilles-jel összekötő A6-os főúton, melyen a „Macron a zsidók kurvája” felirat olvasható. A zsidó közösség tagjai arra panaszkodnak, hogy egyre több antiszemita graffiti jelenik meg, a világhálón pedig növekszik a zsidóellenes kommentek, sőt fenyegetések száma - derül ki a Jediot Áháronot cikkéből.



Mint azt korábban megírtuk , az elmúlt szombaton még az a „csúfság” is megesett, hogy a Champs-Elysées-n lévő Chábád Lubavics Ház kénytelen volt „biztonsági megfontolásokból” bezárni a kapuit. Korábban még sosem fordult elő ilyesmi. A zsidó szervezet tájékoztatása szerint „a Chábád Ház első ízben nem fog kinyitni sabbát reggelén; a rendőrség nem tartja ellenőrzése alatt a helyzetet, és a mai egy nagyon veszélyes nap”.

Másutt egy párizsi zsinagóga e-mail-üzenetben figyelmeztette a veszélyekre a hitközség tagjait: „Az Eli Dray-zsinagógában azt tanácsolták nekünk, ne vegyünk részt a reggeli szertartáson” – tájékoztat Tova és Yehoshua Nagler, akik mindketten Párizsban töltötték el a sabbátot. „A gondnok közölte, hogy ha valaki ennek ellenére mégis részt akar venni a reggeli szertartáson, 9-óráig jelenjen meg, de vegye számításba, hogy a zsinagóga estig zárva lesz, a kapuk belülről zárva lesznek, ezért felhívták az embereket, hozzanak magukkal ennivalót” – meséli „kalandjait” a párizsi hitközség két tagja.

És nem elég a francia elnököt a „zsidók kurvájaként” megnevező plakát, a közösségi médiában is megszaporodtak az antiszemita bejegyzések. Így például egy az interneten keringő videofelvételen egy maszkot viselő tüntető az alábbi kijelentéseket teszi: „A gazdag zsidók voltak azok, akik Macront a hatalomba emelték, így tehát az elnök az ő bábjuk, és a zsidók mozgatják a háttérből a szálakat. Ők a felelősök a gazdagoknak kedvező adócsökkentésekért, és a jelenlegi pénzügyi helyzetért”.

(apja kameruni - a szerk.) komikus, Dieudonné M’bala M’bala és hívei is csatlakoztak a tüntetőkhöz, miközben " Egy másik videofelvételen a sárgamellényes mozgalom egyik aktivistája a tüntetőket a Chábád Lubavics gyertyagyújtására invitálja, miközben arról beszél, hogy a „zsidók ünnepelnek, miközben a franciáknak nincs mit enniük”. De még az antiszemitának bélyegzett "francia"komikus, Dieudonné M’bala M’bala és hívei is csatlakoztak a tüntetőkhöz, miközben " fordított náci karlendítésekkel " poénkodtak.



M’bala M’bala és híveinek (nem csak) fordított karlendítése

Szintén az interneten fellelhető videó felvételen beszél egy Isztambulban élő, Stephen Ballet nevű, „rasszista” francia muzsikus, aki azt magyarázza, hogy a tüntetőknek „meg kell érteniük, az igazi ellenség a zsidók”. Kimondani is szörnyű, de Balletnek a múlt héten a YouTube-ra feltöltött egy másik videóját 36 ezren nézték meg, mielőtt blokkolták volna. Ebben a gaz náci arról elmélkedik, hogy az Eiffel torony előtt hanukai gyertyát gyújtanak, „miközben a franciák meghalna az éhségtől”, mindez pedig nem más, mint szándékos provokáció a zsidók részéről. Ballett kifejezi sajnálkozását amiatt is, hogy nem mehet oda a gyertyát gyújtó zsidókhoz, és nem mondhatja nekik, hogy „helló”.

Az elmondottak fényében aligha csodálhatjuk, ha egyre növekszik a Franciaországból alijázni kívánó zsidók száma. Uriel Saada, a zsidók Izraelbe vándoroltatását segítő egyik szervezet vezetője szerint Izraelbe települni szándékozó zsidó családok kérelmeinek tucatjai érkeztek hozzá az utóbbi időben. „Csak az elmúlt pénteken körülbelül tíz telefonhívást kaptam, ami nagyon ritka, mert nem hívnak föl egyáltalán péntekenként” – tájékoztat Saada. Aki azt is elmondja, hogy mióta a rendőri erők a tiltakozókkal vannak elfoglalva, és igyekeznek a rendet helyreállítani, a zsidók maguk kezdtek el gondoskodni a zsinagógák biztonságáról, és nem engedték a gyerekeknek, hogy részt vegyenek a hét végi szertartásokon.



Francia katona zsinagógát őriz (kép: ynet)

Yechiel Eckstein rabbi, az alijázni kívánó zsidókat segítő szervezet elnöke pedig a következőképpen foglalta össze véleményét a zsidóság helyzetéről Franciaországban: „Az antiszemitizmus Franciaországban széles körben elterjedtté vált, és az utóbbi években igen zajos is, a hatóságok pedig igen erőtlenül lépnek fel a jelenséggel szemben. Mindennek következtében készek vagyunk segíteni a szükséges forrásokkal bármelyik zsidót, aki a közreműködésünkkel akar Izraelbe vándorolni, és ott sikeresen be kíván illeszkedni.” Majd hozzátette: „Franciaországban és szerte Európában azon dolgozunk, hogy biztonságba helyezzük a zsidó intézményeket. Remélem, az európai vezetőknek sikerül kiirtani az antiszemitizmust, de addig is fontos, hogy mi mindnyájan őrt álljunk”.

