Kirabolták és megverték Argentína főrabbiját Buenos Airesben, a nejét megkötözték

Buenos Airesben ma éjjel több személy behatolt Gabriel Davidovits, Argentína főrabbijának otthonába, a feleségét megkötözték, míg a főrabbi fejére zacskót húztak, alaposan helybenhagyták, s pénzt és értéktárgyakat vettek magukhoz. A főrabbit kórházba szállították, egy közeli munkatársa szerint úgy megverték, hogy kilenc bordája eltörött. „Mi tudjuk, hogy maga a zsidó rabbi”, hangzott el a „sértegető” megjegyzés a betörők részéről – írja a Má’áriv című izraeli lap az AMIA argentínai zsidó szervezet közleményére hivatkozva.



Gabriel Davidovits, Argentína főrabbija (fotó: Twitter)

Gabriel Davidovits és neje otthonába argentin idő szerint éjjel két és három óra között hatolt be egy nyilvánvalóan rablóbanda. Slomó Tavíl, Mexikó főrabbija, a kirabolt Davidovits gyermekkori barátja az izraeli hadsereg rádiójának ma reggel nyilatkozva elmondta: ő még a kórházi intenzív osztályra kerülése előtt röviden beszélt a főrabbival, aki elmondta neki, hogy kilenc bordáját eltörték a rablók, akik a ház tetején keresztül hatoltak be a házaspár otthonába. A mexikói főrabbi szerint Davidovitsot alaposan helybenhagyták, ám a nejéhez nem nyúltak, csak megkötözték.



Gabriel Davidovits főrabbi Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnökkel (fotó: Ávi Ohájún)

Miguel Steuermann, az argentínai zsidó rádió igazgatója az izraeli hadsereg rádiójának (Gáléj Cáhál) úgy vélekedett: „A Davidovits főrabbi elleni támadás a legsúlyosabb antiszemita támadás, amelyre emlékszem, mert a banda előre tudta, hogy kihez törnek be, mit fognak vele tenni, s még zacskót is húztak a fejére, miközben ütlegelték.” Közben a főrabbit megműtötték, s állapota kielégítő, közölte a fentebb hivatkozott argentin zsidó szervezet, amely azt is tudatta, hogy fölvették a kapcsolatot az argentin kormánytényezőkkel és a rendőrséggel a főrabbi elleni durva rablótámadás elkövetőinek mielőbbi kézre kerítése és megbüntetése érdekében.



Davidovits főrabbi és Donald Trump veje, Jared Kushner (fotó: Twitter)

Izraelben csak ezekben az órákban értesültek a Buenos Airesben történtekről, s már megkezdődött a cselekmény elítélése és a következmények levonása. Ávigdor Lieberman volt izraeli hadügyminiszter, jelenleg az Otthonunk Izrael nevű parlamenti párt elnöke így nyilatkozott az argentínai főrabbi kirablásáról: „Amikor az antiszemitizmus hulláma söpör végig a világon, a diaszpóra zsidóságának emlékezni kell arra, hogy a zsidók egyetlen nemzeti otthona Izrael Állam. Gabriel Davidovits argentínai főrabbi elleni támadás a zsidó történelem legsötétebb napjaira emlékeztet”, jelentette ki Lieberman pártelnök.

H. J. – Kuruc.info