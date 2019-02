Külföld :: 2019. február 26. 21:59 ::

Több száz venezuelai katona menekült Kolumbiába a napokban

Több mint háromszáz venezuelai katona és rendőr dezertált az elmúlt napok során – derült ki kedden médiajelentésekből.

A kolumbiai bevándorlási hivatal adatai szerint szombat óta 326 venezuelai katonai és rendőr menekült át az országba a venezuelai-kolumbiai határon keresztül – jelentette az El Tiempo című kolumbiai lap kedden.

A kolumbiai bevándorlási hatóságok a vasárnap elrendelt határzárat kedden éjfélig meghosszabbították. A venezuelai katonák szombaton kezdtek dezertálni. A Nicolás Maduro elnök kormányzata aznap lezárta a kolumbiai határt.

A hétvégén a venezuelai-kolumbiai határnál felhalmozódott segélyszállítmányok miatt zavargások törtek ki, melyek során több határállomásban is károk keletkeztek, ezek javítása jelenleg is folyamatban van. A Venezuelának szánt humanitárius segély bejuttatása vált a gyújtópontjává a hivatalban lévő államfő és a több mint 50 ország, köztük Kolumbia által is elismert, önmagát ideiglenes államfőnek kikiáltó Juan Guaidó közötti hatalmi harcnak.

A világ kormányai megosztottak Guaidó elismerésében: míg Oroszország mellett Kína és például Törökország is Madurót támogatja, addig az Egyesült Államokkal az élen mintegy ötven állam, köztük számos európai ország is elismerte az ellenzéki politikust ideiglenes venezuelai elnöknek.

A latin-amerikai országban jelentős hatalmi tényezőt formáló hadsereg változatlanul a jelenlegi elnök, Nicolás Maduro mellett áll.

Eddig csupán kis számú, és jórészt kevés befolyással bíró venezuelai katonatiszt csatlakozott az ellenzékhez, illetve annak vezetőjéhez. Múlt szerdán például Pedro José Chirinos, Venezuela ENSZ-hez delegált helyettes katonai attaséja határolódott el Madurótól.

(MTI)