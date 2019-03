Külföld :: 2019. március 4. 12:12 ::

Csád lezárta líbiai határát

Csád lezárta líbiai határát, miután a múlt hónapban lázadók törtek be Csádba Líbiából – közölte vasárnap Mahamat Abba Ali Salah csádi biztonsági miniszter.

A döntés azonnali hatályú, és további utasításig érvényben marad – tudatta a miniszter.

Csád 2017 elején egyszer már lezárta az 1400 kilométer hosszú líbiai határt, majd nem sokkal később részlegesen újra megnyitotta az átkelőket.

A miniszter az ország északnyugati részébe látogatva kijelentette, hogy a térség „mindenféle bandita, terrorista és lázadó találkahelyévé vált”.

A térség aranyban gazdag, ami miatt sok csádi és külföldi is szerencsét próbál. Most viszont Salah bejelentette, hogy hivatalosan betiltják az arany utáni kutatást a térségben, és mindenkinek minden fegyvert be kell szolgáltatnia.

„Terroristának fogunk tekinteni mindenkit, aki megfordul az érintett területen” – húzta alá a csádi biztonsági miniszter.

Csád északi része jelentős mértékben függ Líbia déli területeitől, ahonnan az élelmiszer-utánpótlás nagy része érkezik. Tény viszont, hogy Dél-Líbia sivatagos és gyéren lakott vidékén több csádi lázadószervezet is bázist épített ki magának.

(MTI)