2019. március 15. 15:04

Autópályákért tüntettek Romániában

Országszerte sok ezren csatlakoztak Romániában ahhoz a megmozduláshoz pénteken, amelyet az autópályák hiánya miatt kezdeményezett két hete egy moldvai vállalkozó.

A vagyonát gyorsétkezdékkel megalapozó, Stefan Mandachi saját költségén építtette meg az első, mindössze egy méter hosszú autópálya-szakaszt a kelet-romániai Suceava megyében, tiltakozásul amiatt, hogy Moldva maradt az ország egyetlen olyan történelmi régiója, ahol eddig egy méter sztráda sem épült.

Az erről készült látványos reklámfilmben – amelyet a videomegosztókon és a hírtelevíziók adásaiban milliók láttak –, Mandachi arra buzdított mindenkit, hogy akit zavar Románia elmaradottsága a gyorsforgalmi utak terén, az március 15-én, 15 órakor tevékenysége 15 perces megszakításával fejezze ki nemtetszését.

A „Románia autópályákat akar” felhíváshoz a – szexuális zaklatások ellen alakult nemzetközi MeToo mozgalom mintájára – a #SiEu (én is) jelszó meghonosításával a legkülönfélébb emberek és szervezetek csatlakoztak.

A fuvarozókon, turisztikai és építőipari egyesületeken, a Román Kereskedelmi Kamrán kívül önkormányzatok, szakszervezetek, bankok, diákszervezetek, kórházak is csatlakoztak a munkabeszüntetéshez. Bukarest központjában az egyetemisták összefogózkodva „ember-sztrádát” alkottak, az egyik fővárosi masszázsszalon is bejelentette, hogy az országos megmozdulás idején negyedórával meghosszabbítja az éppen soron lévő vendégek kényeztetését.

Péntek délben a szociálliberális kormányt rendszeresen bíráló jobboldali Klaus Iohannis államfő is sajtónyilatkozatban adta a tüntetők tudtára, hogy ő is mellettük áll. Délután három órakor országszerte több száz kisebb-nagyobb vállalkozás függesztette fel a munkát, számos külföldön dolgozó román jelezte szolidaritását, de még a bukaresti kormány pénzügyminisztere, Eugen Teodorovici is kiált a minisztérium elé, jelezvén, hogy támogatja a megmozdulást.

A kormány vezető ereje, a Szociáldemokrata Párt elnöke, Liviu Dragnea számára nem tűnt ennyire szimpatikusnak a kezdeményezés: szerinte míg mások cirkuszt csinálnak, addig a kormány valódi sztrádákat épít. Szerinte „azok a ravaszkodók”, akik azzal hencegnek, hogy építettek egy méter autópályát, jobban tették volna, ha pénzt adományoznak a valódi infrastruktúra-fejlesztésre.

A húszmillió lakosú Románia még mindig csak 763 kilométer autópályával rendelkezik, és egyelőre még a fővárosát sem sikerült bekapcsolnia Európa gyorsforgalmi úthálózatába.

(MTI)