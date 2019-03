Külföld, Zsidóbűnözés :: 2019. március 26. 12:57 ::

Izrael alkudozik az egyiptomi közvetítőkkel a Gázai övezet elleni bosszúművelet beszüntetéséről

Az elmúlt 24 órában a nemzetközi hírügynökségek már többször is jelentették, hogy elsősorban egyiptomi közbenjárásra az izraeli hadsereg és a Hamász között létrejött a tűzszünet, azaz Izrael fölhagy a Gázai övezet katonai és polgári célpontjainak bombázásával, ágyúzásával, a fegyveres palesztinok és a civil lakosság további gyilkolászásával. A tűzszünet, de legalábbis az arra vonatkozó előzetes megállapodás létrejöttéről elsősorban a Hamász adott ki közleményeket tegnap délutántól mostanáig, ám Izrael újabb és újabb követelései miatt gyakorlatilag nem valósulhatott meg – írja a Má’áriv és a Jediot Áháronot.



Iszmáíl Hánijjá miniszterelnök hivatala az éjszakai zsidójárás után (fotó: Hászán Ászlih)

A Gázai övezetbeli építmények, az infrastruktúra tendenciózus lerombolása, illetve a palesztin fegyveresek és a polgári lakosság támadása az egyiptomi közvetés ellenére ezekben az órákban is folytatódik, mert a katonai túlerő és Washington háttértámogatásának tudatában vérszemet kapott zsidók az elmúlt órákban újabb és követelésekkel állnak elő a világ legnagyobb gyűjtőtáborába zárt palesztin lakosság kormányával és fegyveres szervezetével szemben. A békeszerető Izrael a rombolás abbahagyását most már nem csak a Gázai övezet területéről indított, egyébként rendkívül primitív, pontatlan föld-föld rakéták Izraeli területekre történő indításának leállításához köti, hanem a Gázai övezet és Izrael határán péntekenként megtartott rendszeres tiltakozó menetek, tüntetések abbahagyását is követeli.



Gázai övezetbeli épület ma reggel a bosszúbombázás után (fotó: Hászán Ászlih)

A péntekenkénti határ menti tüntetéseken a palesztinok arra szeretnék fölhívni a világ figyelmét, hogy a mindössze 360 km² területű Gázai övezet 1,8 milliós lakosságát Izrael már 12 esztendeje tengeri, szárazföldi és légi blokád alatt tartja. A határ menti tiltakozások idején persze a palesztinok megdobálják a határkerítés mentén fölsorakozó izraeli katonákat, mire kezdődik a menetrendszerinti gyilkolászás. A palesztin halottak, sebesültek látványa bejárja a világot, ami némileg még a világ legerkölcsösebb hadseregét parancsnokló zsidó kormánynak is kellemetlen. Magyarán: a világ legnagyobb gyűjtőtáborába zárt, 12 éve blokád alatt tartott 1,8 millió gázai palesztin ne is tiltakozzon a teljesen kilátástalan helyzete ellen…



Helybeliek szemlélik az éjszakai pusztítás maradványait (fotó: Reuters)

A békegalamb zsidók azt is a mostani tűzszünet föltételéül szabták, hogy a 2018. március 30-án megtartott „a blokád megtörésére és a visszatérésre indított menetelés” elnevezésű határ menti tiltakozás első évfordulóján, most szombaton a palesztinok mondjanak le a tiltakozó megmozdulásról. A Gázai övezetbeli Ellenállási Bizottságok szóvivője azonban az újabb izraeli zsaroló követelésre válaszolva bejelentette: „Izrael a kártyalapok politikai és katonai szinten művelt keverésével, az egymásnak ellentmondó nyilatkozatokkal húzza az időt. Ha az ellenség is betartja, mi is tiszteletben tartjuk a tűzszünetet. Ám, az Ellenállás, beleértve a az egyes szervezetek katonai szárnyait is, a közös műveleti irányító központ értékelése után készen áll a legrosszabb forgatókönyvre is”, közölte a palesztin szóvivő.



Toronyházak is összeomlottak (fotó: AFP)

Az elmúlt órákban Izrael nem hajtott végre újabb támadásokat a Gázai övezetben, ám a hadsereg déli katonai parancsnoksága jelenleg előkészületeket hajt végre a lehetséges szárazföldi erők behatolására. A Golán-fennsík ünnepélyes „átvételére” Amerikába utazott Binjámin Netanjáhu hazatérése után még a mai nap összeül az izraeli kabinet, s a miniszterek döntenek a Gázai övezet elleni további lépésekről.



A kabinet döntésére várakozó izraeli tankok Gáza előtt (fotó: EPA)

Mindenesetre a lengyel népet nemrégiben alpári módon mocskoló, véres szájú Jiszráél Kác közlekedési miniszter és megbízott külügyminiszter ma délelőtt az FM 102 rádióállomásnak már kijelentette: „Szó sem lehet tűzszünetről. A Gázai övezettől egyszer s mindenkorra meg kell szabadulnunk.” Hogy miképpen kívánnak megszabadulni a zsidók az általuk létrehozott nagy gyűjtőtábortól, a Gázai övezettől, arra vonatkozólag csak elképzeléseink lehetnek…



Nem csak a miniszterelnök hivatalát rombolták le ma éjjel Isten ajándékai (fotó: Fálásztin el-Jom)

Hering J. – Kuruc.info