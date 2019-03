Külföld :: 2019. március 27. 22:18 ::

Trump az orosz katonák távozását követeli Venezuelából - más országba csapatokat küldeni ugyanis csak Amerikának szabad

Felszólította szerdán Donald Trump amerikai elnök Oroszországot, hogy vonja ki csapatait Venezuelából. Az elnök arra figyelmeztetett: minden lehetőség nyitva áll annak érdekében, hogy az Egyesült Államok elérje ezt.

Venezuelába a múlt szombaton érkezett meg az orosz légierő két gépe, fedélzetén körülbelül 100 orosz katonával. Az eset csak tovább mélyítette a dél-amerikai országot sújtó belpolitikai válságot. Míg Oroszország a hivatalban lévő venezuelai államfőt, Nicolás Madurót, addig Washington Juan Guaidó venezuelai ellenzéki vezetőt támogatja.

„Oroszországnak távoznia kell” – mondta újságíróknak az amerikai államfő a Fehér Ház Ovális Irodájában, ahol Guaidó feleségét, Fabiana Rosalest fogadta. A kérdésre, hogy miképpen érné el az orosz erők távozását, Trump azt válaszolta: “Meglátjuk. Minden lehetőség nyitva áll”.

Oroszországnak kétoldalú kapcsolatait és megállapodásai vannak Venezuelával, amelyeket tiszteletben fog tartani – mondta Trump megjegyzéseire válaszul Dmitrij Poljanszkij, Oroszország ENSZ-nagykövetének helyettese.

„Nem az Egyesült Államok dolga, hogy más országok cselekvéseiről és sorsáról döntsön. Ez csupán a venezuelai népre és egyetlen legitim elnökére, Nicolás Maduróra tartozik” – írta Twitter-bejegyzésében.

Trumppal való találkozóján Rosales arról számolt be, hogy férjét megtámadták kedden. A 26 éves ellenzéki aktivista és újságíró New Yorkba érkezése után azt mondta: kedden fegyvert szegeztek és könnygázgránátot hajítottak a járműre, amelyben férje ült. „Féltem a férjem életét” – mondta Rosales, aki elkísért Guaidó kabinetfőnökének, Roberto Marrerónak a felesége is.

Marrerót a múlt héten vette őrizetbe a venezuelai hírszerzés (SEBIN), miután egy házkutatás során fegyvereket találtak caracasi otthonában. A Marrerótól nem messze lakó Sergio Vergara ellenzéki politikus szerint Guaidó kabinetfőnöke azt kiabálta neki, miközben elvitték, hogy „fegyvereket csempésztek a lakásába”.

Jorge Rodríguez venezuelai tájékoztatási miniszter később azt mondta: Marrero bérgyilkosokat akart felfogadni merényletek elkövetéséhez.

