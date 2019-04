Külföld :: 2019. április 8. 17:26 ::

Két szabadságharc között diplomáciai képviseletet nyitott Szijjártó Juncker adóparadicsomában

Magyarország konzuli feladatokat is ellátó diplomáciai képviseletet nyitott Luxembourgban, ahol az országban élő mintegy kétezer fős magyar közösség, valamint a Belgium és Németország közel eső részein élő magyarok is intézhetik ügyeiket – jelentette be a magyar külgazdasági és külügyminiszter Luxembourgban hétfőn.

Szijjártó Péter Magyarország brüsszeli nagykövetsége luxembourgi irodájának hivatalos megnyitó ünnepségén úgy fogalmazott: „eljött az ideje, hogy elődeink korábbi hibáját jóvátegyük, amiért tíz évvel ezelőtt bezárták a magyar képviseletet”.

Magyarország ugyanis úgy gondolja, hogy hatékony képviseletet a személyes jelenlét tesz lehetővé – húzta alá.

(MTI)