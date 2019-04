Külföld :: 2019. április 10. 17:45 ::

Lesz néhány álmatlan éjszakájuk az észak-koreai állampárt központi bizottsága tagjainak

Plenáris ülésre hívta össze Kim Dzsongun az észak-koreai állampárt, a Koreai Munkapárt Központi Bizottságát szerdán, hogy megvitassák a Kim és Donald Trump amerikai elnök eredménytelen hanoi csúcstalálkozója után kialakult helyzetet.

Kim Dzsongun az állami sajtó közlése szerint a tanácskozáson rendreutasította a pártvezetést. Figyelmeztetett arra, hogy a vezető tisztségviselők ne lógjanak ki a sorból, mondván, a „nemkívánatos gyakorlatokat” ki kell gyomlálni.

Az önös érdekek, a defetizmus, a párttekintéllyel való visszaélés és a bürokratizmus krónikusan elterjedt a vezető tisztségviselők körében, s ezeket, valamint mindenfajta egyéb nemkívánatos gyakorlatot ki kell gyomlálni, idézte a KCNA állami hírügynökség az észak-koreai vezetőt.

A KCNA szerint a „továbbra is feszült helyzetre” való tekintettel a pártfunkcionáriusoknak teljeskörűen végre kell hajtaniuk az új pártstratégiát, amelyet Kim tavaly jelentett be.

Kim figyelmeztetése egy nappal Észak-Korea törvényhozási szervének, a Legfelsőbb Népi Gyűlésnek az ülése előtt érkezett.

A KCNA észak-koreai állami hírügynökség értesülései szerint a Koreai Munkapárt Központi Bizottságának tanácskozásán kiemelt napirendi pont volt az ország gazdasági helyzete is.

A Kim Dzsongun által feszültként jellemzett helyzet az után alakult ki, hogy Phenjan és Washington nem ért el előrelépéseket az észak-koreai nukleáris leszerelésről folytatott februári tárgyalásokon.

A szerdai üléssel egy időben Washingtonba látogat Mun Dzsein dél-koreai elnök, aki mások mellett Trumppal is találkozik.

Csong Szungcsang, a koreai kultúrával foglalkozó, dél-koreai Szedzsong Intézet igazgatóhelyettese szerint Kim vélhetően személycseréket rendel majd el a Központi Bizottságban, ezek pedig akár Kim Jongcsoltot, a bizottság alelnökét is érinthetik. Kim Jongcsolt az észak-koreai vezető jobbkezeként tartják számon, és ő vezeti a tárgyalásokat az ország nukleáris leszereléséről is. Csong Szungcsang nem zárta ki azt sem, hogy a jelenlegi zsákutcáért Kim Jongcsolt fogják felelőssé tenni, és elképzelhetőnek tartja azt is, hogy új, rugalmasabb főtárgyalót neveznek ki a helyére.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter kedden zsarnoknak nevezte az észak-koreai vezetőt.

(MTI)