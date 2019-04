Külföld :: 2019. április 13. 19:31 ::

Letartóztatásban marad a venezuelai katonai hírszerzés Madridban őrizetbe vett korábbi vezetője

A kiadatásáról hozandó döntésig letartóztatásban marad Hugo Carvajal, a venezuelai katonai hírszerzés korábbi vezetője, akit pénteken vettek őrizetbe Madridban – közölte az ügyében eljáró spanyol bíróság szóvivője. Az 59 éves volt kémfőnököt kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádak miatt köröztetik az amerikai hatóságok.

Hugo Chávez néhai venezuelai elnök egykori bizalmasát 2008-ban vádolták meg az Egyesült Államokban azzal, hogy védelmet biztosított a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (FARC) drogszállítmányainak, illetve fegyverekkel és logisztikai támogatással segítette a marxista gerillaszervezetet.

Szombati meghallgatása során Carvajal tagadta, hogy köze volt kábítószer-kereskedelemhez és a szóban forgó kolumbiai lázadó csoporthoz, és elutasította esetleges kiadatását az Egyesült Államoknak. Ha hozzájárult volna, hogy kiadják, azonnal amerikai őrizet alá kerül.

Az amerikai hatóságoknak most hivatalosan is be kell nyújtaniuk kiadatási kérelmüket, amelyről a spanyol bírák döntenek majd, az eljárás így több hónapig is eltarthat.

Az amerikai kormány egy tisztségviselője pénteken a Reuters hírügynökségnek azt mondta, hogy Carvajal értékes információk birtokában van Nicolás Maduro venezuelai elnökre vonatkozóan, és hajlandó együttműködni. A volt tábornok nemrégiben azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy Twitter-oldalán nyilvánosan elismerte Venezuela ideiglenes elnökeként Juan Guaidó ellenzéki vezetőt, és ugyanerre biztatta katonatársait is.

(MTI)