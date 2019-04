Külföld :: 2019. április 27. 18:42 ::

Putyin a "liberális értékek" védelmezőjeként beszélt Kínáról

Az Egy övezet, egy út kezdeményezés (BRI) csúcstalálkozóján Pekingben tartózkodó Vlagyimir Putyin tájékoztatta Hszi Csin-ping kínai elnököt a Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel a héten Vlagyivosztokban folytatott tárgyalásairól.

„Már Vlagyivosztokban elmondtam, hogy tájékoztatni fogom kínai barátainkat a Kim Dzsong Unnal folytatott tárgyalások eredményeiről. Így is tettem, nincs ebben semmi szokatlan, mindig információkat cserélünk egymással a hasonló egyeztetésekről. Most is pontosan így történt, eszmecserét folytattunk a Koreai-félszigeten uralkodó helyzettel kapcsolatban” – mondta az orosz államfő pekingi sajtóértekezletén.

Putyin beszélt az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban helyzetéről is. Nem zárta ki, hogy a Moszkva által támogatott szíriai kormányerők egyszer teljes körű támadást indítsanak az ellenzékiek és dzsihadisták uralta tartomány ellen, de szerinte jelenleg nem lenne tanácsos egy ilyen művelet a civilek jelenléte miatt.

Kijelentette: Moszkva és Damaszkusz folytatja a terrorizmus elleni harcot, és lebombázza az Idlíbből – állítása szerint időről időre – kitörni készülő harcosokat.

Idlíb tartomány nagy részét és a vele szomszédos Aleppó, Hama és Latakia tartomány egy részét a szíriai lázadók és a Haját Tahrír as-Sám (HTS) szélsőséges iszlamista ernyőszervezet tartja uralma alatt.

A HTS élén a Dzsabhat Fatah es-Sám dzsihadista csoport áll, amely korábban an-Nuszra Front néven az al-Kaida szíriai ága volt. A térségben emellett az Iszlám Állam dzsihadista szervezet alvó sejtjei is jelen vannak.

Bár a szíriai kormányt támogató Moszkva és az úgynevezett mérsékelt szíriai ellenzéket támogató Ankara tavaly szeptemberben megállapodott arról, hogy demilitarizált ütközőövezetet hoz létre egy 15-20 kilométer széles sávban az északnyugati tartományban a kormányerőket a felkelőktől elválasztó demarkációs vonal mentén, bizonyos előírásokat azóta sem tartanak be a szemben álló felek, és rendszeresek a fegyveres provokációk.

Pénteken legalább tíz civil vesztette életét, húsz pedig megsebesült az orosz harci repülőgépek által a tartományban végrehajtott légicsapásokban.

Az orosz elnök Marija Butyina esetével kapcsolatban is megszólalt e sajtótájékoztatón, először az ítélethirdetés óta. A 30 éves orosz nőt 18 hónap börtönbüntetésre ítélték pénteken Washingtonban, mert állítólag aktívan részt vett az amerikai választók befolyásolására irányuló orosz kampányban 2016-ban.

„Az orosz külügyminisztérium már megszólalt Butyina 18 hónapos börtönbüntetésével kapcsolatban, és leszögezte, hogy az ügy jogellenes. Így is van, nem tudni, hogy miért ítélték el őt, sem azt, hogy milyen bűncselekményeket követett el” – fogalmazott Putyin, aki szerint az ítélet a jogszerűség látszatának fenntartását szolgálta.

Az orosz államfő a BRI-vel kapcsolatban annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az ilyen projekteknek van jövőjük, mivel gyakorlatilag az összes ország érdekelt bennük.

„Az egész világgazdaságnak szüksége van a liberális értékekre, amelyeket jelenleg Kína védelmez” – fogalmazott. Putyin szerint az országok többségének az a meggyőződése, hogy a kereskedelmi háborúk és a korlátozások ártanak a világgazdaságnak.

(MTI)