Államcsínykísérletet hiúsítottak meg kedden Caracasban - jelentette be esti televíziós üzenetében Nicolás Maduro venezuelai elnök, azt állítva, hogy az újabb hatalomváltási kísérletet Leopoldo López, a jobboldali Népakarat párt házi őrizetből megszökött vezetője irányította.

A Telesur tv-csatorna adásában, oldalán Vladimir Padrino védelmi miniszterrel megjelenő elnök közölte azt is, hogy visszahelyezte a venezuelai hírszerzés (Sebin) élére Gustavo González Lópezt. Hozzátette, hogy az ügyészség megkezdte a nyomozást az államcsínykísérlet ügyében.

Az önmagát Venezuela ideiglenes elnökévé kikiáltó ellenzéki vezető, Juan Guaidó kedden egy videofelvétel tett közzé, amelyen egyenruhások társaságában bejelentette: a katonák átálltak hozzá, hogy „véget vessenek Maduro hatalombitorlásának”. Guaidó, akinek oldalán Leopoldo López is feltűnt, felszólította az embereket, hogy vonuljanak utcára Maduro távozását követelve. Percekkel később Caracasban és más városokban ezrek vonultak az utcákra.

Diosdado Cabello, a kormányzó Venezuelai Egyesült Szocialista Párt alelnöke válaszul felszólította a kormány támogatóit, hogy vonuljanak az elnöki palotához, és védjék meg Madurót. Jorge Arreaza külügyminiszter tagadta, hogy katonai puccs lenne folyamatban, és azzal vádolta Guaidót, hogy Washington utasítására cselekszik.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter Washingtonban közölte, hogy az Egyesült Államok támogatja Guaidó felhívását a katonai felkelésre. Az orosz külügyminisztérium ezzel szemben a zavargások és az erőszak elkerülésére szólította fel a venezuelai radikális ellenzéket.

A tüntetők katonákkal vívott keddi összecsapásaiban kórházi források szerint legkevesebb 69 ember sebesült meg.

Vladimir Padrino venezuelai védelmi miniszter az este azt közölte, hogy a biztonsági erőknek sikerült meghiúsítaniuk a puccskísérletet. A hírszerzés munkájának eredményeként, mint mondta, a hadsereg alakulatainak sikerült bejutniuk a caracasi Altamira sugárútra, ahol a lázadó katonák el akarták foglalni a La Carlotta támaszpontot.

A hadsereg caracasi zászlóaljának tisztjeivel oldalán nyilatkozó miniszter jelentéktelennek nevezte a puccskísérletet, és azt állította, hogy a helyszínre eljutott lázadó katonák 80 százalékát becsapták, megtévesztették, és legtöbbjük azóta visszatért alakulatához.

„Mondják el Venezuela népének és az egész világnak, hogy kudarcot vallott ez a béke aláásására és a polgárok nyugalmának megzavarására irányult erőszakos akció” – mondta Padrino. A miniszter kijelentette, hogy a puccskísérletet Washingtonból irányították „azzal a szándékkal, hogy vért ontsanak Caracas utcáin”.

Venezuela ENSZ-nagykövete, Samuel Acosta New York-i sajtótájékoztatóján szintén azt hangoztatta: kudarcot vallott külföldi hatalmaknak az a kísérlete, hogy polgárháborút robbantsanak ki Venezuelában, utat nyitva egy külföldi katonai beavatkozás előtt, és bábkormányt erőltessenek az országra.

Maduro elnök újfent megmutatta, hogy „kormánya az egyetlen és alapvető garanciája a békének és a legitim alkotmányos rendnek Venezuelában” – hangsúlyozta a nagykövet, aki szerint a puccskísérlet ügyét meg kell vitatni az ENSZ Biztonsági Tanácsában.

Pompeo: Maduro Kubába akart menekülni

Nicolás Maduro venezuelai elnök kedden készen állt arra, hogy elhagyja az országot és Kubába meneküljön, de Moszkva maradásra bírta – jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter kedd este a CNN hírtelevíziónak adott interjújában.

Az amerikai diplomácia irányítója szerint a repülőtér egyik kifutóján már indulásra készen állt a gép, hogy Madurót Kubába vigye. „Információink szerint az oroszok kérték arra, hogy maradjon az országban” – fogalmazott Pompeo. A miniszter hangsúlyozta: Venezuelában a helyzet nagyon képlékeny.

A CNN egyébként bejelentette, hogy a venezuelai kormány – a BBC spanyol nyelvű adásával egyetemben – betiltotta a CNN nemzetközi adásának sugárzását.

Percekkel Pompeo interjúja előtt Donald Trump amerikai elnök Twitteren felszólította Kubát, hogy hagyjon fel a Maduro-rendszer katonai támogatásával. Ellenkező esetben – írta Trump – az amerikai kormány „totális embargót” vezet be a szigetország ellen.

Egyik korábbi Twitter-bejegyzésében Trump már támogatásáról biztosította a venezuelaiakat, hangsúlyozva, hogy „nagyon szorosan” figyelemmel követi a fejleményeket. Nemzetbiztonsági tanácsadója, John Bolton azonban ultimátumszerű felhívást intézett közvetlenül a venezuelai kormányzat egyes tagjaihoz, sejtetni engedve, hogy egyes caracasi kormánytényezők titokban egyeztetéseket folytattak Washingtonnal.

"Lejárt az időtök. Ez az utolsó esélyetek"

„Lejárt az időtök. Ez az utolsó esélyetek” – írta Bolton a mikroblog-oldalon, Vladimir Padrino venezuelai védelmi miniszternek, Ivan Hernandeznek, az elnöki gárda vezetőjének és Maikel Morenónak, a legfelsőbb bíróság elnökének címezve bejegyzését.

Egyik korábbi Twitter-üzenetében Bolton azt írta, hogy amennyiben most nem sikerül az áttörés, akkor Venezuela „diktatúrába zuhan”. Mindazonáltal a Fehér Ház előtt újságíróknak nyilatkozva azt fejtegette, hogy Washington „békés hatalomátadást” akar Nicolás Maduro elnök és Juan Guaidó ellenzéki vezető között. “Ez még mindig lehetséges, ha a rezsim megfelelő számú kádere úgy dönt, hogy az ellenzéket támogatja” – mondta Bolton.

Újságírói kérdésre válaszolva Bolton azt mondta: ami most zajlik Venezuelában az nem katonai puccs.

Nyilatkozott az amerikai sajtónak Elliott Abrams, az amerikai külügyminisztérium venezuelai különmegbízottja is. Abrams részletek közlése nélkül azt mondta: korábban „érdekes tárgyalásokat” folytatott mind az ellenzék vezetőivel, mind a Bolton-bejegyzés három címzettjével. Mint fogalmazott: a Maduro-rendszer tisztségviselőivel „a demokrácia helyreállításának módjairól” folyt az eszmecsere, csakhogy a Madurót támogatók később nem tartották be ígéreteiket. A különmegbízott szerint Moszkva kontraproduktív, azaz a szándékával ellentétes hatású szerepet játszik Venezuelában.

Washingtonban sajtóértekezletet tartott Juan Guaidó képviselője, Carlos Vecchio is, arra szólítva fel a venezuelaiakat, hogy „maradjanak az utcán a szabadság kivívása érdekében”, a hadsereg tagjait pedig arra ösztökélte, hogy csatlakozzanak a tüntetőkhöz. „Eljött a pillanat Maduro számára, hogy távozzon a hatalomból” – fogalmazott Vecchio az újságíróknak.

Kuba tagad

Kubának nincsenek katonái Venezuelában – ismételte meg Bruno Rodriguez kubai külügyminiszter kedden, válaszul arra, hogy Donald Trump amerikai elnök totális embargóval fenyegette meg a szigetországot a Maduro-rendszer katonai támogatása miatt.

....embargo, together with highest-level sanctions, will be placed on the island of Cuba. Hopefully, all Cuban soldiers will promptly and peacefully return to their island!