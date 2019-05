Külföld :: 2019. május 6. 10:00 ::

Mégsem kövezik halálra a buzikat Bruneiben - de csak addig, amíg a félreértéseket nem tisztázzák

Mégsem kövezik halálra a buzikat Bruneiben, miután az apró délkelet-ázsiai ország szultánja bejelentette, hogy a halálbüntetésre érvényben lévő moratóriumot kiterjesztik erre a büntetőjogi kategóriára is.

Hassanal Bolkiah brunei szultán az iszlám böjti hónapot, a ramadánt köszöntő tévébeszédében jelentette be, hogy egyelőre nem lesznek kövezések.

Több mint két évtizede de facto moratórium van érvényben a Bruneiben a köztörvényes eseteknél, és ezt az iszlám szellemét követő büntetőtörvényre is kiterjesztjük – jelentette be az uralkodó. Bolkiah mindazonáltal továbbra is azt vallja, hogy sokan félreértik a törvényt, és ha ezeket a félreértéseket sikerül tisztázni, akkor világossá fog válni, hogy a törvény milyen célt szolgál.



Tisztázni kell az ilyen félreértéseket (Kép: Europress/Bangkok Post Photo/Somchai Poomlard/24.hu)

Brunei hatalmas nemzetközi felháborodásra április elején léptette életbe a büntetőtörvénykönyv módosítását az iszlám előírásaira alapozva. Ezek között szerepel az is, hogy a kövezés általi halálos ítélet szabható ki arra, aki a saját nemének másik tagjával létesít szexuális kapcsolatot.

A törvény életbe léptetése után nemzetközi mozgalom indult Brunei és az uralkodócsalád üzleti érdekeltségeinek bojkottja érdekében.

Az alig 420 ezer lelkes Brunei lakosságának többsége muszlim, és egyre jobban teret nyernek a konzervatív társadalmi szemléletű irányzatok. A szexuális devianciák képviselői ezért nem ritkán kénytelenek diszkriminációval szembesülni az országban.

(MTI nyomán)

