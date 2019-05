Külföld :: 2019. május 7. 19:32 ::

A régi recept: most éppen iráni támadásokkal riogatják az amerikaiakat

Iráni támadásokról szóló hírszerzési jelentések miatt erősítik meg az amerikai jelenlétet a közel-keleti térségben - értesült kedden a The Wall Street Journal című napilap.

A lap meg nem nevezett hírszerzési forrásokra hivatkozva azt írta: Iránnak konkrét tervei vannak az Egyesült Államok elleni támadásokra Irakban és valószínűleg Szíriában is, továbbá valamelyik szövetségese révén támadásokat tervez a Jemenhez közeli Bab el-Mandeb szorosnál és várhatóan saját drónokkal támad a Perzsa(Arab)-öbölben. A The Wall Street Journal úgy tudja: hírszerzési információk szerint támadás érheti a Kuvaitban lévő amerikai erőket is.

A lap informátora arra nem adott világos választ, hogy a friss hírszerzési jelentések szerint vajon Teherán már a közeljövőben támadást intézne amerikai érdekeltségek ellen, vagy egyelőre csak előkészíthet bizonyos agresszív akciókat arra az esetre, ha az amerikai-iráni feszültség nyílt ellenségeskedésbe fordulna át.

A The Wall Street Journal idézte az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács állásfoglalását, miszerint Washington lélektani háborút visel Irán ellen, továbbá Haszán Róháni iráni elnököt, aki mérsékletre szólított fel a nemzetközi kapcsolatokban a katari emírrel folytatott telefonbeszélgetésében.

John Bolton, amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó vasárnap este jelentette be, hogy az amerikai kormányzat repülőgéphordozót és bombázó alakulatot küld a térségbe. Az Abraham Lincoln repülőgéphordozónak az Egyesült Államok úgynevezett Középső Parancsnoksága által felügyelt közel-keleti térségbe vezénylését Patrick Shanahan hagyta jóvá vasárnap délután.

A közel-keleti amerikai erők megerősítését Kenneth McKenzie tábornok, az Egyesült Államok Középső Parancsnokságának vezetője kérte, éppen az új hírszerzési információkra hivatkozva. A The Wall Street Journal információi szerint Washington Patriot rakétaelhárító rendszereket is küldhet a térségbe.

Hétfőn egyébként a The Wall Street Journal számolt be róla elsőként, hogy egy meg nem nevezett európai diplomata arra figyelmeztette Washingtont, hogy Irán részlegesen felmondhatja a 2015-ben kötött többhatalmi atomalkut. Tammy Duckworth demokrata párti szenátor, aki nemrégiben tért vissza iraki látogatásáról, hétfőn kijelentette: az amerikai lépések feleslegesek, csak megnehezítik az Egyesült Államok diplomatáinak munkáját.

(MTI)