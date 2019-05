Külföld :: 2019. május 9. 20:43 ::

Nem győzik osztogatni a letelepedett státust a külföldi EU-állampolgároknak a brit hatóságok

Több mint 600 ezer külföldi EU-állampolgár folyamodott eddig letelepedett státusért a brit hatóságokhoz - közölte csütörtökön a brit belügyminisztérium. A belügyminisztérium csütörtöki adatai szerint a kérelmezők 95 százaléka sikeresen használta az erre a célra kifejlesztett mobilalkalmazást személyazonosságának igazolására; az esetek többségében az ügyintézés tíz percig sem tartott.

A letelepedett státusért folyamodók 88 százalékának törvényes nagy-britanniai tartózkodását a rendszer az egyéni társadalombiztosítási szám alapján automatikusan ellenőrizte. A minisztérium által megkérdezett kérvényezők 81 százaléka nagyon vagy meglehetősen könnyűnek nevezte a folyamodvány űrlapjának kitöltését.

Csütörtöki tájékoztatójában a belügyminisztérium megerősítette: a brit kormány azt szeretné, hogy a Nagy-Britanniában letelepedett külföldi EU-állampolgárok az országban maradjanak, és továbbra is Nagy-Britanniát tekintsék otthonuknak. A brit kormány döntése alapján azok a külföldi EU-polgárok, akik törvényesen és életvitelszerűen Nagy-Britanniában laknak, a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után is maradhatnak az országban, és érvényben maradnak jelenlegi jogosultságaik is, de letelepedett státusért - vagyis meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért - kell folyamodniuk a brit belügyminisztériumhoz.

A brit kormány hetek óta országos kampányt is folytat, arra biztatva a külföldi EU-állampolgárokat, hogy maradjanak Nagy-Britanniában és folyamodjanak a letelepedett státusért. A kérvényezési rendszer sikeres működése érdekében a belügyminisztérium több mint 1500 fős alkalmazotti gárdát toborzott kifejezetten a folyamodványok elbírálására, és új központot alakított ki a telefonon, e-mailben és online felületeken érkező megkeresések, kérdések feldolgozására.

A központ - EU Settlement Resolution Centre - az Egyesült Királyság területéről a 0300 123 7379 telefonszámon hívható, hétköznap 8-tól 20 óráig, hétvégenként fél 10-től fél 5-ig. Akik nem akarják vagy nem tudják a mobilalkalmazást használni, postán is elküldhetik a minisztériumnak útlevelüket vagy egyéb személyazonosító okmányaikat.



A külföldi EU-állampolgároknak legalább 2020. december 31-éig lesz idejük tartós nagy-britanniai letelepedésük engedélyeztetésére, akár életbe lép a Brexit feltételeit tartalmazó - a londoni alsóház által eddig háromszor elutasított - megállapodás, akár nem.

A korábbi tervekkel ellentétben a rendszer teljes körű indulásával ingyenessé vált a külföldi EU-állampolgárok számára a Brexit utáni időre szóló tartós letelepedési engedély kérelmezése, és akik az engedélyezési rendszer próbaüzemeinek időszakban már befizették a díjat, visszakapják pénzüket. A belügyminisztériumi útmutatás szerint a Nagy-Britanniában élő és maradni kívánó külföldi EU-állampolgároknak személyazonosságukat kell igazolniuk, és azt, hogy életvitelszerűen Nagy-Britanniában élnek. Emellett be kell jelenteniük, ha korábban elmarasztaló bírósági ítélet született ellenük valamely bűncselekmény miatt.

(MTI)