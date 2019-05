Külföld :: 2019. május 10. 20:35 ::

Törökország aggódik, mert a szíriai kormányerők benyomultak a terroristák uralta demilitarizált zónába

Az északnyugat-szíriai Idlíb tartomány körül kialakított demilitarizált ütközőövezetbe történő benyomulás leállítására szólította fel pénteken a szíriai kormányerőket Hulusi Akar török védelmi miniszter - jelentette az Anadolu török, részben állami hírügynökség.

Akar pénteken az Idlíbbel határos, dél-törökországi Hatay tartományba látogatott, hogy a frontvonal közelében szolgálatot teljesítő török katonákkal értekezzen a szíriai helyzetről. A találkozón részt vett többek között Yasar Güler vezérkari főnök, valamint Ümit Dündar, a szárazföldi erők parancsnoka is.

Akar a megbeszélést követően a sajtónak nyilatkozva azt közölte, hogy a szíriai kormányerők Idlíb tartomány déli részét érő fokozatos támadásai május 6-ával szárazföldi hadműveletbe fordultak át.

Kijelentette egyúttal: Bassár el-Aszad szíriai elnök csapatai igyekeznek kiterjeszteni fennhatóságukat Idlíb déli részére, megsértve így a mérsékelt felkelők oldalán álló Törökország, illetve a Damaszkuszt támogató Oroszország között, a demilitarizált övezet létrehozásáról tavaly szeptemberben kötött asztanai (ma Nurszultan) megállapodást.

Akar ugyanakkor arra is felszólította a szíriai kormányerőket, hogy azonnal vonuljanak vissza az idlíbi övezet szerződésben lefektetett határai mögé. A török védelmi miniszter hangsúlyozta: hatásos és határozott intézkedéseket vár Moszkvától annak érdekében, hogy a szíriai rezsim csapatainak támadásai ne ismétlődjenek meg.

Akar rámutatott: Aszad erőinek előrenyomulása a fokozódó humanitárius gondokon túl az ütközőövezet peremén felállított mintegy tucatnyi török katonai megfigyelőpontra is veszélyt jelent, például a járőrözések során. Törökország továbbra is minden tőle telhetőt megtesz az asztanai egyezményben vállalt kötelezettségei teljesítése, továbbá a térségben élő ártatlan emberek biztonsága és békéje érdekében - szögezte le végül a török védelmi miniszter.

Damaszkusz a múlt héten indított offenzívát Idlíb és Hama tartomány ellen, amelyek a Bassár el-Aszad vezette kormány ellen fegyveresen lázadó ellenzék utolsó zárványai, a harcok pedig jelenleg is folynak. Damaszkusz már márciusban leszögezte: készek akár erővel is visszavenni a különböző ellenzéki milíciák fennhatósága alatt álló területeket, és Bassár el-Aszad vezetése alatt újraegyesíteni az országot. Pénteken a lázadó frakciók ellentámadást indítottak, amelyet az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja (OSDH) nevű civil szervezet értesülései szerint az al-Kaida terrorszervezethez köthető iszlamista Haját Tahrír as-Sám (HTS) vezet.

Moszkva és Ankara abban állapodott meg, hogy Szíria északnyugati részén egy 15-20 kilométer széles sávban elválasztja a kormányerőket a felkelőktől. A zóna magában foglalja az Idlíbbel szomszédos Latakia, Hama és Aleppó tartomány egyes részeit is. Noha bizonyos előírásokat azóta sem tartottak be a szemben álló felek, és rendszeresek a fegyveres provokációk is, a múlt hétig viszonylagos béke uralkodott az övezetben.

Az ENSZ Élelmezésügyi Programja (WFP) pénteken arra figyelmeztetett, hogy katasztrofálissá válhat a humanitárius válság Szíria északi és északnyugati részén, ha folytatódnak a térségben az összetűzések.

(MTI)