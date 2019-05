Macron mozgalma 2014-ben még nem létezett, ezért eddig nem volt EP-képviselője, de kínosan jönne a francia elnöknek, ha második helyen végezne, főként mivel az EP-választást az általa képviselt erősebb Európa víziója, és az euroszkeptikusok/populizmus közötti küzdelemként állította be. Az AFP-nek kormányzati körökből névtelenül azt jelezték, hogy kormányátalakítás is jöhet, ha második helyen végez Macron listája, akár Edouard Philippe kormányfő pozíciója is veszélyben lehet. A hagyományos francia kormányzó pártok: a Köztársaságiak és a szocialisták biztosan meggyengülnek, miközben a Macron ellen tüntető sárgamellényesek mozgalma várhatóan a bejutási küszöb alatt marad.