Külföld :: 2019. május 27. 17:37 ::

A CDU kiáll Weber mellett, és közben riadtan cáfolják, hogy szó lenne bármiféle jobboldali fordulatról

A német Kereszténydemokrata Unió (CDU) támogatja, hogy az Európai Néppárt (EPP) csúcsjelöltje, Manfred Weber legyen az Európai Bizottság következő elnöke, és kiáll a csúcsjelölti rendszer mellett – mondta a CDU elnöke Berlinben.

Annegret Kramp-Karrenbauer tájékoztatóján kiemelte: pártja támogatja Manfred Webert az Európai Parlamentben (EP) szükséges többség megszerzésében a brüsszeli bizottság elnöki tisztségéhez, és támogatja Angela Merkel kancellárt, hogy megszerezze a Manfred Weber jelöléséhez szükséges hozzájárulást a jelölés jogával rendelkező Európai Tanácsban, a tagországi kormány-, illetve államfőket összefogó európai uniós testületben.

A csúcsjelölti rendszer erősíti a demokráciát, 2014-ben már alkalmazták is, és „nincs semmi ok arra, hogy most ne alkalmazzuk” – mondta a CDU elnöke. Hozzátette: arra törekszik, hogy pártja a következő EP-választáson is alkalmazza a csúcsjelölti rendszert, és reméli, hogy más pártcsaládok is átveszik.

A CDU EP-választási szerepléséről elmondta, hogy a párt az összes eddigi szövetségi szintű választást tekintve a vasárnapi voksoláson szerepelt a leggyengébben, eredménye messze nem felel meg az elvárásainak. Az okokról szólva kiemelte, hogy rossz irányba változik a CDU arculata, megítélése a legfiatalabb választók rétegében, az terjedt el róla, illetve ifjúsági szervezetéről (Junge Union), hogy „jobboldali fordulatot” hajtott végre, pedig ez nem igaz, a menekültügyi rendszer reformja nem jelent nyitást a jobboldal felé.

A többi között arról is szólt, hogy vannak mélyebb, szerkezeti okai is a CDU visszaesésének. Az utóbbi évek mindhárom nagy, a társadalmat megosztó kihívása, vagyis a 2008-ban elmélyült globális pénzügyi válsággal kezdődött euróövezeti államadósság-válság, a 2015-ös menekülthullámmal kibontakozott migrációs válság és az éghajlatváltozás elleni küzdelemről az utóbbi hónapokban felerősödött vita mind-mind azt mutatja, hogy a CDU a tőle jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) és a Zöldek pártja közé került.

Ebben a helyzetben az a kérdés, hogy felőrlődik-e a két pólus harcában, vagy megfelel annak az önmagával szemben támasztott elvárásnak, hogy a „társadalmi közép néppártja” legyen, amely leképezi a társadalom egészét, és kiegyenlíti a rétegek, csoportok eltérő érdekeit – fejtette ki Annegret Kramp-Karrenbauer.

Az EP-választás tanulságainak mélyebb elemzésére június elején kétnapos kibővített vezetőségi értekezletet tartanak – mondta a CDU elnöke, hozzátéve, hogy a párt átalakítása ugyan hosszabb folyamat lesz, de az első újításokat már a következő hetekben bemutatják.

A szövetségi választási iroda által hétfőn közölt hivatalos előzetes végeredmény alapján a 16 tartomány közül 15-ben működő CDU a vasárnapi választáson a szavazatok 22,6 százalékát szerezte meg, ami 6,9 százalékpontos visszaesés az előző, 2014-ben tartott EP-választáson elért 29,5 százalékhoz képest. A pártra 8,437 millióan szavaztak, ami csaknem 400 ezres visszaesés az előző, 2014-ben tartott EP-választáson szerzett 8,812 millió vokshoz viszonyítva.

A CDU és a csak a 16. tartományban, Bajorországban működő Keresztényszociális Unió (CSU) együtt a szavazatok 28,9 százalékát szerezte meg, ami ugyan az első hely megőrzését jelenti, de a 2014-es EP-választáson elért 35,4 százalékhoz képest 6,5 százalékpontos visszaesés, és az országos választásokon elért eddigi leggyengébb eredmény a kereszténydemokrata-keresztényszociális pártszövetségben.

(MTI)