Donald Trump amerikai elnök a legújabb észak-koreai rakétatesztek ellenére megerősítette, hogy személyes támogatása Kim Dzsongun észak-koreai vezető iránt töretlen. Ugyanakkor azt elismerte, hogy a fegyverkísérletek ellentétesek lehetnek bizonyos ENSZ-határozatokkal.

"Elképzelhető, hogy ezzel megsértett bizonyos ENSZ-határozatokat, de Kim főtitkár nem akarna nekem csalódást okozni a bizalmi viszony megszegésével. Hiszen Észak-Korea ezzel túl sokat kockáztatna. Kim főtitkárnak nagyszerű és szép elképzelése van az országa jövőjét illetően, és csak az Egyesült Államok, velem az elnöki székben, segítségével valósíthatja meg ezeket az álmokat" - tweetelte Trump.

Az atomfegyverrel rendelkező Észak-Koreát eltiltotta az ENSZ a ballisztikusrakéta-kísérletektől, és a mostani rövid hatótávolságú rakéták tesztelését is elítélték az ENSZ Biztonsági Tanács európai tagjai.

Trump azonban “szokványosnak” nevezte a teszteket, és nem tulajdonított nekik jelentőséget. Trump mindent megtesz azért, hogy Kimet a tárgyalóasztalhoz csalogassa, láthatóan Észak-Korea pacifikálását szeretné politikai öröksége ékkövének. De hiába találkozott első amerikai elnökként már háromszor is az észak-koreai diktátorral, valójában alig ért el valamit. Kim ezzel szemben hatalmas politikai nyereséget könyvelhetett el azzal, hogy az amerikai elnök hajlandó volt kezet fogni vele.

Ő [Kim] helyesen fog cselekedni, mivel sokkal okosabb annál, hogy ne így tegyen. Nem akar csalódást okozni barátjának, Trump elnöknek! - írta egy tweetben Trump.

....Chariman Kim has a great and beautiful vision for his country, and only the United States, with me as President, can make that vision come true. He will do the right thing because he is far too smart not to, and he does not want to disappoint his friend, President Trump!