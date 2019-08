Külföld, Publicisztika :: 2019. augusztus 8. 14:40 ::

Örömhír az újszadeszosoknak: Luxemburg lehet az első európai ország, ahol legalizálják a kannabiszt

Amint arról már korábban is írtam, a Momentum szinte szó szerint ugyanazt mantrázza drogügyben (is), mint az egykori SZDSZ, ezért minden bizonnyal együtt örülnek a hírt lehozó 444-el, mely hír nem szól másról, mint hogy Európában elsőként legalizálhatják a kannabiszt Luxemburgban - írják ők, de erre még visszatérünk később. (Apropó, 444, emlékeztetésképp; néhány évvel ezelőtt ők készítettek egy olyan videót, melyben konkrétan drogfogyasztást népszerűsítenek, egész pontosan a "biofűként" ismert herbált.)



Illusztráció: Sean Kilpatrick/The Canadian Press

"Az elmúlt ötven évben folytatott drogpolitikánk nem működött. Minden betiltása csak érdekesebbé tette a dolgot a fiataloknak. Remélem, hogy mindannyian nyitottabbá válunk a kábítószerekkel szemben" – mondta Etienne Schneider, az ország egészségügyi minisztere. Ő, mint emlékezetes, a luxemburgi űrkutatás egyik szószólja is volt már, jobban jártunk volna, ha megmarad annak…





"Borotvaéles" logika. Mindezek alapján eláraszthatná az étert olyan zseniális gondolatmenettel is, miszerint a gyilkosság büntethetősége nem akadályozta meg a gyilkosságokat, annak ellenére is történtek erőszakos halálesetek, hogy büntetik, ezért hát nincs mit tenni, "mindannyiunknak nyitottá kell válni, és elfogadni a jelenséget, mint az életünk velejáróját, de hagyjunk fel a felesleges rendőrségi nyomozásokkal és bírósági tárgyalásokkal."

Ilyen párját ritkító "éleslátás" természetesen csak a liberálisok sajátja lehet. Luxemburgban egy csodálatos hárompárti koalíció tevékenykedik, a szociáldemokraták, a zöldek és a liberálisok.

Nyilván sokan felkapják a fejüket, mondván: "Hollandia akkor nem európai ország?!". Fanyar humorral azt mondhatnánk, elnézve az egyre terjeszkedő iszlámot, nem, Hollandia már nem európai, de most ne ebből induljunk ki, hanem a kannabiszhoz való viszonyukból. Ugyanis a gyakorlatban valóban legális, de jogi értelemben meglehetősen faramuci a helyzet. Létezik egy általuk csak "hátsó ajtó" elvnek nevezett, s elhíresült rendelkezés, amiből az következik, hogy nem bűncselekmény fogyasztani és vásárolni, de viszonteladásra termeszteni igen.

Tehát egy holland kávézó, ha étlapján feltünteti a "jointot", akkor azt kvázi a "hátsó ajtón" csempészték be, de például az oda betévedők, például a helyi "momentumos" srácok legálisan kikérhetik maguknak.

Ezzel szemben a luxemburgi változat teljes mértékű legalizálást jelent, ebben tér el a hollandtól. Az előzmények közé tartozik, hogy úgy került napirendre, hogy tavaly civilek indították aláírásgyűjtést azért, hogy napirendre kerüljön a luxemburgi parlamentben.

Mint láttuk, megtörtént.

Minden bizonnyal fel fognak buzdulni ezen a droglegalizáció magyarországi hívei is, nevesítvén, főként a Momentum, érdemes lesz figyelnünk a reakciókat. Miután a liberalizmus legszélsőségesebb formája újra pártpolitikai formát kapott, sőt - sajnos ezt be kell látnunk -, egyre erősödik, ezért a nemzeti jobboldalnak ezen a fronton is fel kell vennie velük a harcot.

És ígérhetjük, így is lesz.

Lantos János – Kuruc.info