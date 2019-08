A független oknyomozó portál, a Novaya Gazeta úgy tudja, a lakóknak azt mondták a katonák, hogy az evakuálás független a nukleáris fegyverbalesettől.

Oroszország a hétvégén ismerte el, hogy a legelső hírekkel ellentétben nem 2, hanem 5 halottja van annak a balesetnek, amely során felrobbant egy rakéta sugárhajtóműve tesztelés közben csütörtökön egy katonai lőtéren az észak-oroszországi Arhangelszk megyében. A hivatalos tájékoztatás szerint a balesetben a Roszatom munkatársai vesztették életüket.

A Roaszatom hétfőn közölte, hogy a baleset áldozatainak emlékét úgy lehet a leginkább megtisztelni, ha az új fegyvertípusok kifejlesztését tovább folytatják.

Donald Trump a balesetről azt írta Twitterre, hogy az amerikaiaknak tanulniuk kell az oroszok hibájából, mivel a két ország nagyon hasonló technológiát használ. Csak az amerikaiak sokkal fejlettebbet, írta. Az amerikai elnök azt is hozzátette, hogy a sugárzás miatti aggodalom "nem jó".

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good!