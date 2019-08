Külföld :: 2019. augusztus 17. 19:35 ::

Szászországban a hatóságok is igyekeznek gátolni a bevándorlásellenes AfD választási kampányát

Németország Szászország tartományában 2019. szeptember 1-jén parlamenti választásokra kerül sor. A Szászországi Alternatíva Németországnak (AfD) panaszt nyújtott be az EBESZ-nek, miután a párt választásokra történő fölkészülését a hatóságok különféle módszerekkel – sokszor az antifacsürhével együtt – megpróbálják hátráltatni, ellehetetleníteni. Jörg Urban, a szászországi AfD elnöke az EBESZ-nek eljuttatott levélben leírja: eltávolítják, megrongálják az AfD kihelyezett választási plakátjait, fizikailag bántalmazzák a párt képviselőjelöltjeit, ám a tettesek személyének földerítésével az állami hatóságok nem nagyon foglalkoznak – írja a Deutschland Kurier című, Hamburgban megjelenő konzervatív és független német újság.

Mindössze két hét van hátra a szászországi parlamenti választásokig (Landtagswahl), s az előrejelzések szerint a német újraegyesítés előtt az NDK-hoz tartozott szövetségi tartományban – amiképpen más kelet-németországiakban is – még a megmérettetés megnyerésére is esélye van az Alternatíva Németországért (AfD) nevű bevándorlásellenes politikai pártnak. Az egykori keletnémet ifjúkommunista vezető, Angela Merkel „kereszténydemokratának” mondott CDU pártja és kormányzati koalíciós partnere, a szociáldemokrata SDP már évek óta lejtmenetben van, s most minden, sokszor nemtelen eszközzel is igyekeznek föltartóztatni a hazafias AfD választási sikerét.



Jörg Urban, a Szászországi AfD tartományi elnöke

Az AfD szászországi tartományi szövetsége ezért nyílt levelet intézett az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezethez (EBESZ). A Drezdában, augusztus 14-én keltezett folyamodványban az AfD fölhívta a nemzetközi szervezet figyelmét arra, hogy az állami hatóságok minden úton-módon, sokszor erőszakos eszközök alkalmazásától sem visszariadva igyekeznek ellehetetleníteni a párt választási kampányát. „Kérjük Önöket, mint független ellenőrző szervezetet, hogy őrködjenek a Szászország Szabadállamban sorra kerülő választások tisztasága felett.” (Szászország szövetségi tartományt 1918 és 1952 között történelmi okok miatt már hívták Szászország Szabadállamnak – Freistaat Sachsen –, majd a német újraegyesítés utáni 1990-től ismét így nevezik hivatalosan – H. J.)

Az AfD egyben kéri az EBESZ-t, hogy legyen hatással a berlini szövetségi kormányzatra, hogy az biztosítsa a szászországi választások tisztaságát, s leginkább azért, hogy a választási hadjárat idején tegye lehetővé véleményszabadság kifejezésre juttatását. A nyílt levélben a hazafias párt vezetősége a tartományi választásokra történő listaállítási visszásságokra is fölhívja a figyelmet: a tartományi választási bizottság 2019. július 5-én úgy döntött, hogy az AfD csak 18 listás képviselőjelöltet indíthat a választásokon, holott a párt 61 jelöltet nevezett.(Időközben azonban a Szászországi Alkotmánybíróság a fellebbezésnek köszönhetően úgy döntött, hogy a párt egyelőre 30 jelöltet indíthat.)



Jörg Urban egy szászországi választási gyűlésen

A szászországi AfD ezen kívül felpanaszolta az EBESZ-nek, hogy az állami hatóságok keveset tesznek a párt számos választási plakátja megrongálásának, eltávolításának megakadályozásáért vagy az elkövetők kilétének kiderítése érdekében. A levélben a párt vezetősége azt is megemlíti, hogy a választási kampány idején egyre növekvő számú testi bántalmazással járó támadást hajtanak végre „erőszakos szélsőbaloldali erők” az AfD csúcsjelöltjei ellen.

„Nagyon aggódunk amiatt, hogy szeptember 1-jén a választásokra nem a legtisztább körülmények között kerül sor, hiszen már most különböző akadályoztatásokat kell elszenvednünk. A szövetségi kormányzat tagjai az Oroszországban és Kínában szokásos állami látogatásaik idején feddőleg emelik föl mutatóujjukat az ezekben az országokban tapasztalható törvénytelenségek ellen. Ezzel szemben a saját országukban, Németországban a kormányzat ravasz módszerekkel vagy teljesen nyílt verbális agresszióval igyekszik delegitimálni egy demokratikus ellenzéki pártot. Ennek az állapotnak véget kell vetni!”, írja az EBESZ-nek címzett nyíl levélében Jörg Urban, a szászországi AfD elnöke.

Kuruc.info