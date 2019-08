Külföld, Videók :: 2019. augusztus 22. 12:41 ::

Humanoid robot indult az űrállomásra

Különleges utassal a fedélzetén indult el a Nemzetközi Űrállomásra a kazahsztáni Bajkonurból az orosz Szojuz űrhajó. Fedor – vagy oroszosan ejtve Fjodor – egy humanoid robot, amely az őt irányító ember mozdulatait tudja viszonylag pontosan utánozni, illetve néhány tevékenységet önállóan is elvégez.



A távirányítható Fedor robot, más néven Skybot F-850 az oroszországi Android Technicsnél Magnyitogorszkban 2016. december 7-én (fotó: Donat Sorokin / Getty Images Hungary)

Ami a nevet illeti, a szokásos kiejtés szerinti átírás helyett érdemes a Fedornál maradni, ez ugyanis az angol Final Experimental Demonstration Object Research kifejezésből alkotott betűszó.

A Fedor robotokat mentési munkálatokra, autók vezetésére tervezték, most viszont az android az ISS parancsnoki helyére pályázik. Persze csak dublőrként, hiszen a fedélzeten tartózkodó Alekszandr Szkvorcov űrhajós mozdulatait is utánozni fogja, bár időnként egy földfelszínen dolgozó kezelő is átveszi majd az irányítását.

Fedor 184 centiméter magas, felszereltségétől függően 106-160 kilogramm súlyú, és 20 kilogramm hasznos teher hordozására alkalmas. Képes járni, emelni, kormányozni, kúszni-mászni és felborulás után önállóan talpra állni. A mesterséges intelligenciáját fokozatosan bővítik. Most a tervek szerint 17 napig lesz a világűrben.

