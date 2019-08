Külföld, Zsidóbűnözés :: 2019. augusztus 25. 14:14 ::

Izrael néhány órán belül Damaszkuszban és Bejrútban is légitámadást hajtott végre

Ma éjfél körül egy izraeli, pilóta nélküli légi jármű támadást hajtott végre a Hizbulláh sí’ita szervezet Bejrút egyik déli negyedében levő tájékoztatási központja ellen. A támadás következtében három ember megsebesült, s a tájékoztatási központ fölszerelésében jelentős kár, az épületek körül pedig tűz keletkezett. Háromnegyed órával később egy másik izraeli repülő érkezett a megtámadott tájékoztatási központ fölé, s szerette volna dokumentálni az előző gép okozta károkat, ám a felderítő tevékenység közepette lezuhant, s a Hizbulláh birtokába került. Izrael néhány órával korábban, tegnap este Damaszkusz közelében állítólagos iráni célpontokat támadott - írja a lebanon24.com című libanoni hírportál és a Jediot Áháronot izraeli újság honlapja.



Támadás utáni csődület Bejrútban (fotó: lebanon24.com)

Néhány órával azután, hogy az izraeli légierő a szíriai főváros, Damaszkusz környékén hajtott végre támadásokat állítólagos iráni célpontok ellen, a libanoni fővárost, Bejrútot is meglátogatta két pilóta nélküli izraeli harci gép. Az éjfél körül végrehajtott támadások a szíriai háborúban Bassár el-Ászád elnök oldalán az iszlamista terroristák ellen harcoló Hizbulláh (perzsául és több arab nyelvjárásban: Hezbolláh - حزب الله – H. J.) nevű, s bejrúti székhelyű sí’ita szervezet létesítményei ellen irányultak.

A sí’ita szervezet közlése szerint az első izraeli gép éjfél körül hajtott végre támadást, amely komoly károkat okozott a Hizbulláh tájékoztatási központjában, főleg az El-Manár (Világítótorony - المنار ) nevű, s „antiszemitizmusa” miatt zsidó közbenjárásra a műholdak közvetítéseiről Magyarországon is kiiktatott tévéállomás. A másik pilóta nélküli izraeli repülő mintegy negyvenöt perc múlva érkezett az Ed-Dáhijjá nevű bejrúti negyed fölé, ám lezuhant, s így szinte épségben került a Hizbulláh birtokába: A második izraeli gép nem volt fegyverrel ellátva, ami arra utal, hogy csak dokumentálni akarta az előtte támadó repülő által okozott károkat. A Hizbulláh jelenleg tanulmányozza a kezére került izraeli robotrepülőt és a támadást végrehajtó gép roncsait.



Az izraeli pilóta nélküli repülő maradványai (fotó: AFP)

A Bejrút Ed-Dáhijjá nevű déli negyedében éjfél körül pilóta nélküli repülővel a Hizbulláh tájékoztatási központja ellen végrehajtott izraeli támadása következtében - a sí’ita szervezet közlése szerint - három személy megsebesült, az épületben, a hírszolgálati egységeknek helyet adó helyiségekben s a híradástechnikai készülékekben komoly kár, a központ környékén tűz keletkezett. Hálimá Tábiá’á, a libanoni El-Dzsedid Tv újságírónője az izraeli támadás után rögtön a helyszínre érkezett, s a látottakat közzétette a Twitterén.



رجال الاطفاء حاولوا تفريق الناس بالمياه لعدم الاقتراب

فرضية الطائرات الصغيرة بدون طيار هي التي تؤكدها بعض المصادر الامنية في المنطقة وحرفيا: "حزب الله أسقط طائرة مسيرة"

انشر المعلومات دون تبنيها بانتظار المصادر الرسمية. وهيدا الفيديو اول ما وصلترجال الاطفاء حاولوا تفريق الناس بالمياه لعدم الاقترابفرضية الطائرات الصغيرة بدون طيار هي التي تؤكدها بعض المصادر الامنية في المنطقة وحرفيا: "حزب الله أسقط طائرة مسيرة"انشر المعلومات دون تبنيها بانتظار المصادر الرسمية. pic.twitter.com/VUXohyd0Sj 2019. augusztus 25.

Szá’ád el-Haríri libanoni miniszterelnök röviddel ezelőtt kijelentette: Ami Bejrút Ed-Dáhijjá negyedében ma éjjel történt, az nyílt agresszió Libanon szuverenitása ellen, s a támadással Izrael megsértette az ENSZ 1701. számú határozatát. (Immár sokadszor, akárcsak a többi, a korábbi ENSZ BT-határozatokat is – H. J.) A tegnap néhány órával korábban, a szíriai főváros, Damaszkusz közelében egy állítólagos iráni fegyverraktár ellen végrehajtott támadást Izrael ezúttal beismerte, s Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök a mai nap folyamán már harcias nyilatkozatban be is jelentette, hogy Izrael a jövőben is bárhol lesújt az iráni célpontokra.



Az izraeli repülő – a Hizbulláh birtokában (fotó: AFP)

Nem valószínű, hogy ezúttal Szíria, Irán vagy a libanoni Hizbulláh megtorló támadást hajtana végre izraeli célpontok ellen, de a tegnap este Damaszkusz közelében, illetve éjfél környékén Bejrútban végrehajtott légitámadások következtében a zsidó állam elővigyázatosságból ma reggel lezárta a megszállt Golán-fennsík légterét a polgári légi forgalom gépei előtt. A legutóbbi légitámadások legérdekesebb hírmagyarázatával viszont Ron Ben Jisáj, ismert izraeli Közel-Kelet-szakértő szolgált, aki a Jediot Áháronotban azt állítja, hogy a Bejrútban ma lezuhant pilóta nélküli repülők nem is izraeli, hanem iráni gyártmányúak voltak…



A tájékoztatása központ egyik irodája támadás után (fotó: AFP)

A Bejrútból érkező hírek szerint az éjszakai izraeli támadást követően ma délután 17 órai kezdettel beszédet mond Hászán Nászrálláh, a Hizbulláh vezetője, s állítólag bejelenti az Izrael-ellenes megtorló lépéseket.

Hering J. – Kuruc.info