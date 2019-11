Külföld, Videók :: 2019. november 6. 19:20 ::

Bevándorló horda támadt a rendőrökre Salzburgban

A Wochenblick.at cikkének fordítása:



A közvélemény sokk alatt áll. Mi folyik Salzburgban? A kedvelt vigadalmi negyedben a hétvégén kevés, rosszul felszerelt rendőr állt szemben egy migrációs hátterű emberekből álló, dühös csőcselékkel. Az állami főhatalmat csak sok óra után lehetett érvényre juttatni, az ellenőrzés alá vonás hosszú ideig nem volt lehetséges. Csak nagy fáradsággal lehetett egyes főkolomposokat letartóztatni, melynél legalább egy rendőr szintén megsérült.

Vasárnapra virradó éjszaka [2019. november 2-3-án] Salzburgban rémisztő jelenetekre került sor, melyeket az ember tulajdonképpen csak más országokból és a televízióból ismer. Hirtelen egy kis csoportnyi rendőr, akik tessék-lássék módon műanyag pajzsokkal védték magukat, állt szemben sötéthajú fiatal verekedők óriási túlerejével. A YouTube-on elérhető képanyag mutatja, ahogyan teljesen büntetlenül tárgyakat hajigálnak a rendőrökre.

A világhálón a felszerelést és a taktikát kritizálják

A felszerelésbeli hiányosság mellett a belsősök kritizálják a taktikai eljárást is, melynek során egy nő gyenge hangon felszólítja a tömeget, hogy ürítsék ki az utcát. Hogy a világ minden szegletéből való, dühös hőbörgőkkel szemben ez-e a helyes eljárás, azzal nem minden hozzászóló ért egyet. Sokan azt a kérdést is felteszik, hogy állítólag „órák után” miért nem tudtak 50 főnél nagyobb csapaterőt mozgósítani, hogy a helyzet urává váljanak. A médiaképeken túlnyomórészt rendőrnőkből álló salzburgi csapaterő legvégül a Cobra különleges egységtől kapott támogatást.

Zavargások a verekedés után

A rendőrségi bevetés kiváltó oka az azt követő randalírozással egy a Rudolfskaion lévő lokál előtti verekedés volt. Amikor a rendőrség közbe akart avatkozni, a tömeg agresszíven és tiszteletlenül lépett fel velük szemben. Az incidenst a közszolgálati ORF mint „majdnem már szokásost” jellemezte. A médium honlapján az is olvasható, hogy „a rendőrség túlreagálta a dolgot”. Négy sérült „nem volt több, mint más hétvégén is”, adja hírül az állami adó.

Egy rendőr megsérült

Tényleg legalább egy rendőr megsérült egy odadobott üvegpalack miatt. Ennek Ausztriában időközben tényleg „szokásosnak” kell lennie, mert éppenséggel a múlt héten vált sok, a hatósággal szembeni erőszakkal és brutálisan megvert rendőrökkel kapcsolatos ügy ismertté. A salzburgi incidenseket ez idő szerint kiértékelik, különösen a testkamerák videóanyagát rostálják még.

Az FPÖ-s Svazek nagyobb jelenlétet követel

Marlene Svazek, az FPÖ [Osztrák Szabadságpárt] tartományi főnöke a hétvégére nagyobb rendőri jelenlétet és a súlyponti helyeken lévő ellenőrzéseket követelt. Különösen a dohányzás tilalma fogja tovább növelni a konfliktusok lehetőségét. „Ott már 10 éve újra és újra kulturális eredetű konfliktusok is voltak, melyek felett alkoholmámorban aligha lehet többé békésen úrrá lenni”, mondta Svazek. „Ott a sok konfliktus révén nem csak a fiatalok faragnak rá vagy akár sérülnek is meg, hanem mindenekelőtt a lokálok üzemeltetői is szenvednek a rendszeres konfliktus-elszabadulások miatt. Ezzel kapcsolatban a rendőrségnek a politikai szféra teljes támogatására szüksége van”, mondta Svazek.

(Hidra)