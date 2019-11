Külföld :: 2019. november 7. 08:16 ::

Újabb diplomata meghallgatásának leiratát hozták nyilvánosságra Washingtonban

Újabb diplomata, William B. Taylor meghallgatásának leiratát hozták nyilvánosságra Washingtonban a Donald Trump amerikai elnök alkotmányos felmentését célzó eljárás (impeachment) előtt szükséges vizsgálatokat folytató demokrata párti képviselők szerdán.

A hetvenkét éves William B. Taylor Ukrajnában teljesített szolgálatot, Mike Pompeo amerikai külügyminiszter az idén júniusban – Marie Yovanovitch előző nagykövet visszarendelését követően – kérte fel őt az Egyesült Államok kijevi nagykövetségének irányítására. Nem kinevezett nagykövet volt, hiszen nem esett át szenátusi meghallgatáson.

Taylort október 22-án, zárt ajtók mögött hallgatta meg a vizsgálatokat végző három képviselőházi bizottság, a jövő héten pedig újabb, ezúttal nyilvános meghallgatáson vesz részt.

A szerdán nyilvánosságra hozott meghallgatási leirat szerint a diplomata két héttel ezelőtt arról beszélt a törvényhozóknak: számára „egyértelműen nyilvánvaló volt”, hogy az Ukrajnának adandó katonai segélyt a Joe Biden és fia ukrajnai üzleti ügyeinek, továbbá szerinte más demokrata párti politikusok 2016-os cselekedeteinek vizsgálatához kötötte az amerikai kormányzat. Arra a kérdésre, hogy tisztában volt-e vele, hogy az adott esetben a valamit valamiért elv érvényesült, a diplomata igennel válaszolt.

Taylor elmondta azt is, habozott, amikor elvállalta az ukrajnai nagykövetség irányítását, mert aggasztotta, hogy mind Washingtonban, mind Kijevben – mint fogalmazott – „viperafészek” volt a politikai színpad, ezért nem volt biztos abban, hogy ilyen körülmények között hogyan is mozogjon diplomataként. Fontosnak tartotta megjegyezni azt is, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a megválasztása után Donald Trump amerikai elnök nem küldött gratuláló levelet.

A diplomata kifejtette, Gordon Sondland, az Egyesült Államoknak az Európai Unióhoz akkreditált nagykövete többször is elmondta neki, hogy Trump az ukrajnai katonai segély folyósítása és a Kijevben megindítandó vizsgálatokra nem valamit valamiért ügyletként tekintett.

Az átmenetileg befagyasztott ukrajnai katonai segélyről Taylor üzenetet küldött Gordon Sondland nagykövetnek és Kurt Volkernak, az amerikai külügyminisztérium ukrajnai különmegbízottjának, de szeptember 11-én az amerikai szenátus fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának egyik munkatársától e-mailben úgy értesült, hogy a befagyasztást feloldották.

A republikánus Lee Zeldin képviselő kérdésére válaszolva William Taylor leszögezte: soha nem egyeztetett Donald Trumppal Ukrajnáról. Hozzátette: „soha életemben nem beszéltem az elnökkel”.

Adam Schiff, a meghallgatásokat folytató három bizottság egyikének, a hírszerzési bizottságnak a vezetője szerdán közölte: november 13-tól megkezdődnek a nyilvános meghallgatások az ügyben.

Szerdán meghallgatták David Hale politikai ügyekért felelős külügyi államtitkárt is.

(MTI)