A jövő elkezdődött: "Német"ország megválasztotta első török polgármesterét egy nagyváros élére

A város történetében első alkalommal választottak török politikust Hannover élére - közölte a Hürriyet című török lap. A 38 éves Belit Onay, aki "természetesen" a zöld párt politikusa, 53 százalékkal győzte le a független, de a CDU által támogatott Eckhard Scholzot.

Onay megválasztása nem csak Hannover életében fordulópont: ez az első alkalom, hogy török politikus kerül egy "német" nagyváros élére. Mint a lap is megjegyzi, a bevándorláspárti politikai erő embere főként a "migrációs háttérrel" rendelkező szavazók körében népszerű. (Most már legalább a vakok is láthatják, miként fogják átvenni a hatalmat - ráadásul demokratikus úton - a nyugati országokba importált mohamedánok...)

Onay szülei vendégmunkásként költöztek Isztambulból Németországba a hetvenes években.

A magát "liberális muszlimnak" valló politikus a klímahisztériát lovagolta meg a kampánya során, elnyerve ezzel számos német etnikumú agyhalott szavazatát is.

