Négy dollárért lehet friss levegőt vásárolni Újdelhiben

Újdelhiben a légszennyezettség az Egészségügyi Világszervezet határértékeit közel tízszeresen is meghaladja. Az aggasztó helyzet miatt több intézkedést is bevezettek, így például bezárták az iskolákat, leállították az építkezéseket, korlátozták az autóforgalmat, és arra kérték az embereket, hogy ne menjenek a szabadba, illetve tartózkodjanak a fizikai aktivitásoktól is.

Talán futurisztikusnak hangzik, de India fővárosában megnyílt az első oxigénbár is, ahol a vásárlók négy-hat dollárért tizenöt percen keresztül „fogyaszthatnak” tiszta oxigénnel dúsított levegőt.

Az Oxy Pure bárban a vendégek az orrukhoz illesztett csöveken keresztül lélegzik be a levegőt. A tiszta levegő mellett választhatnak levendulával, eukaliptusszal, fahéjjal vagy borsmentával illatosított oxigéndús levegő közül is.

Egy Újdelhiben élő nő azt mondta, a szmog miatt folyamatosan kapart a torka és szúrt a szeme. Hozzátette, a negyedórás oxigénkúra segített, enyhítette a tüneteit. Azt nem tudta megmondani, hogy valóban használ-e az oxigén, vagy csak az egész pszichológiája miatt érzi magát jobban, de több látogató szerint sincs más módja, hogy legalább egy kis időre tiszta levegőhöz jussanak.

Az Egészségügyi Világszervezet határértékeit közel tízszeresen is meghaladó számok csak a fővárosban negyvenhatmillió ember egészségét veszélyeztetik. A lakosság úgy érzi, a kormány nem fordít kellő figyelmet a megoldásra.

Ezt bizonyítja az is, hogy Harsh Vardhan, India egészségügyi minisztere azt tanácsolta a légszennyezettség okozta egészségügyi problémák megelőzésére, hogy az emberek egyenek minél több répát. Egy másik tisztviselő, azokat kritizálta, akik próbálták meggyőzni a gazdákat, hogy az elszáradt növényeiket ne égessék el.

