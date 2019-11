Külföld :: 2019. november 24. 12:49 ::

Greta Thunberg egy nap erejéig BBC-rádióadót szerkeszt

A klímavédelem mellett az őslakos népek védelméről is szó lesz.

A 16 éves klímaaktivista egy karácsony és újév közötti napon felel majd a BBC 4-es rádióadójának szerkesztéséért – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung. A két ünnep között mindig van valamilyen különlegesség az adón, a többi napon mások mellett egy rapper, egy újságíró, és a brit legfelsőbb bíróság elnöke is a szerkesztők között lesz.

Greta Thunbergnek már konkrét elképzelései is vannak a műsorral kapcsolatban. Több klímavédő aktivistával is beszélgetne, de olyan jogvédőket is bevonna a műsorba, akik az őslakos népek jogvédelméért küzdenek (nem, nem az elszakított területeken élő magyarokról van szó - a szerk.). A fiatal klímaaktivista egy antarktiszi és egy zambiai riportra is javaslatot tett.

(Mandiner)