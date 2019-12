Külföld :: 2019. december 2. 22:05 ::

Lengyelországban márpedig nem anyakönyvezhető házasságosdit játszó buzeránsok gyermeke

Lengyelországban nem lehet anyakönyveztetni gyermeket olyan külföldi születési anyakönyvi kivonat alapján, amelyen azonos nemű szülők szerepelnek - döntött hétfőn a lengyel legfelsőbb közigazgatási bíróság.

A további lengyelországi jogi gyakorlatra is kiható határozatot azon fellebbezés kapcsán hoztak létre, amelyet az alsóbb fokú bíróságok döntései miatt nyújtott be egy, 2015-ben Londonban született fiú anyja. A lengyel származású asszony fia lengyel állampolgárságát akarta megerősíteni, ebből a célból akarta őt anyakönyveztetni a brit anyakönyvi kivonat alapján, amelyen a másik szülőként is nő szerepelt.



Illusztráció egy "szivárványcsaládokról" szóló horvátországi mesekönyvből

A legfelsőbb közigazgatási bíróság hétfői határozatában rámutattak: a lengyel jogrend nem ismeri a szülők más kategóriáját, mint az anya és az apa. Úgy látták, a polgári jog nem teszi lehetővé, hogy a gyermek apjaként az okmányban olyan személyt tüntessenek fel, aki nem férfi.

A bíróság egyúttal hangsúlyozta: a lengyel állampolgárság megerősítése nem köthető feltételként külföldi anyakönyvi kivonat alapján történő lengyelországi anyakönyvezéshez, az alkotmány alapján ugyanis a gyermek automatikusan jogosult anyja állampolgárságára.

Az Egyesült Királyságban lehetséges az azonos neműeknek házasságosdit játszani, illetve a "bejegyzett partnerséget" is választhatják. A lengyel alkotmány férfi és nő kapcsolatának tekinti a házasságot, az azonos nemű "párok" civiljogi helyzete azonos az össze nem házasodott kétnemű párokéval.

(MTI nyomán)