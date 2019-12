Külföld :: 2019. december 20. 22:15 ::

Montenegró katonákat küld a határra

Katonákat küld Montenegró a Szerbiával, a Koszovóval, valamint az Albániával közös határára, hogy megállítsa az egyre növekvő migrációs nyomást – jelentette a podgoricai sajtó pénteken.

A hivatalos adatok szerint idén legalább nyolcezer migráns haladt át a kis Adria-parti országon a Közel-Keletről és Afrikából az Európai Unió országaiba tartva, ez kétszerese az egy évvel korábbi adatoknak.

Az illegális bevándorlás megfékezése érdekében a jövő héttől a montenegrói katonaság is segíti a határőrség és a rendőrség munkáját – jelentette be a védelmi és biztonsági tanács pénteken.

A migránsválság 2015-ben tetőzött, amikor a becslések szerint több mint egymillió illegális bevándorló haladt át a nyugat-balkáni útvonalon. Ezt az útvonalat 2016 márciusában lezárták, a migránsok azonban továbbra is érkeznek a térségbe. Montenegrót mindeddig nem sújtotta komolyan a válság, az illegális bevándorlók inkább Szerbián keresztül igyekeztek eljutni a gazdag nyugat-európai országokba, tavaly óta azonban Görögországon és Albánián át Montenegróba is egyre több migráns lép be.

A montenegrói rendőrség adatai szerint idén öt embercsempész bandát számoltak fel, és 51 feltételezett embercsempészt fogtak el.

