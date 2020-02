Külföld :: 2020. február 27. 13:50 ::

Egy japán nő másodszor is elkapta a koronavírust

Egy oszakai idegenvezető az ismeretek szerinti első ember Kínán kívül, aki másodszor is elkapta a koronavírust, írja a The Guardian.



Fotó: Athit Perawongmetha/Reuters

A 40-es éveiben járó japán nőnél január 29-én mutatta ki a teszt a koronavírus jelenlétét, de rövid kezelés után február 1-jén ki is engedték a kórházból, ami után február 6-án negatív lett a koronavírus-tesztje. Azzal, hogy most újra kimutatták a szervezetében a fertőzést, az első Kínán kívüli lett, aki másodszor is koronavírusos lett.

Ilyen esetet korábban csak Kínában jegyeztek fel, ahol több mint 80 ezer fertőzöttet és 2800 halottat tartanak számon.

Az oszakai nő koronavírus-fertőzésével együtt Japánban már 186 fertőzöttről tudnak, ami 16-tal több, mint kedden – a Diamond Princess óceánjárón karanténban tartott 704 fertőzött utas és személyzet, köztük egy magyar ember ehhez pluszban jön.

Csütörtökön egy 80-as éveiben járó japán férfi lett az országban a koronavírus nyolcadik áldozata. A férfi, akinél február 22-én állapították meg a fertőzést, tüdőgyulladás következményeibe halt bele.

Az oszakai eset kapcsán Philip Tierno, a New York Egyetem professzora elmondta, jelenleg még sok dolog ismeretlen a koronavírussal kapcsolatban, így szerinte az sem kizárható, hogy például a lépfenéhez (anthrax) hasonlóan két fázisban zajlik le, és az első fázis végén úgy tűnhet, mintha meggyógyult volna a beteg, mielőtt második, erősebb fázis elkezdődik. Erre utalhat az is, hogy a vírus sokáig tünetmentes maradhat a betegekben – ez egyébként a szűrést is nagyban megnehezíti.

Japánban az elmúlt időszakban szigorúbb intézkedéseket vezettek be a koronavírus megállítására, ezért az érintett területeken az iskolákat is bezárták.

Elkészült a koronavírus elleni oltás tesztverziója

Kedden leszállította a koronavírus elleni vakcina első tesztverzióját egy amerikai cég, a Massachusetts állambeli Cambridge-ben található Moderna Therapeutics, ami 42 nappal a COVID-19 vírus genetikai feltérképezése után készült el a kísérleti vakcinával. A végleges megoldás ennek ellenére még távoli, az embereken végzett tesztelést ugyanis legkorábban áprilisban kezdik meg, írta a Time.

A Nemzeti Egészségügyi Intézet (National Institutes of Health, NIH) ezzel párhuzamosan egy, az ebola ellen fejlesztett szert is elkezdett tesztelni egy páciensen, akit a koronavírus Kínából indult verziójával kezelnek. A beteg önként jelentkezett a kísérleti kezelésre azok után, hogy hazaszállították a Jokohama mellett karantén alatt veszteglő Diamond Princess óceánjáróról.

A Remdesivir névre hallgató szer bizakodásra okot adó eredményeket hozott állatokban két, a mostani koronavírussal rokonságban álló másik koronavírus-fertőzés, a SARS és a MERS kezelése során.

A Moderna gyógyszercég vakcináját azért sikerült rekord gyorsasággal kifejleszteni, mert egy viszonylag új biotechnológiai eljárást alkalmaztak, ami nem igényli, hogy nagy mennyiségben tenyésszék ki a vírust. Ehelyett a vakcina egy mRNS-t tartalmaz. Az mRNS (vagy hírvivő RNS) a DNS-ről íródik át, majd kijutva a sejtmagból a fehérjeszintézis mintájául szolgál. Az oltóanyagban lévő mRNS hatására tehát beindul a gazdasejt fehérjetermelése, és legyártja azt a fehérjét, ami elengedhetetlen a vírus számára ahhoz, hogy fertőzőképes legyen. A fehérjét ezután felismeri az immunrendszer, és antitesteket termel ellene. Amikor tényleg fertőz a vírus, a felszíni fehérjéje már nem éri felkészületlenül az immunrendszert, azonnal fel tud lépni ellene. A szervezet pedig ezzel védetté válik a vírus ellen. Elméletben.