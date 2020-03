Külföld :: 2020. március 7. 08:47 ::

A leendő szaúdi Kedves Vezető családi tisztogatást tart

A rijádi uralkodócsalád három tagját vitték el a hatóságok ismeretlen okokból, az őrizetbe vételek mögött az olajtermelő ország valós ura, Mohamed bin Szalmán trónörökös állhat.

Az amerikai lapjelentésekről beszámoló BBC szerint a 2016-ban trónörökösnek kinevezett Mohamed bin Szalmán a király öccsét, Ahmed bin Abdulaziszt, a korábbi trónörököst, Mohamed bin Najefet, valamint a király unokaöccsét, Navaf bin Najefet vetette őrizetbe.

A médiumok szerint a váratlan lépést azt mutatja, hogy Mohamed bin Szalmán igyekszik megerősíteni helyzetét. Mohamed bin Najef – a korábbi trónörökös – korábban belügyminiszterként is szolgált, most a herceget csuklyás őrök vitték el, akik egyben át is kutatták az őrizetbe vett férfi otthonát.

Az őrizetbe vételeket nem erősítették meg hivatalos rijádi forrásokból. Mohamed bin Szalmánt sokáig úgy tartották számon, mint aki meg akarja reformálni a királyságot, ám időközben több botrányba is belekeveredett. A legsúlyosabb az, hogy minden bizonnyal az ő utasítására ölték meg bestiális módon 2017-ben Szaúd-Arábia törökországi nagykövetségén az ellenzéki újságírót, Dzsamál Hasogdzsit.

(HVG)