Külföld :: 2020. március 16. 14:06 ::

Iránban tovább emelkedik a halálesetek száma

Iránban 853-ra emelkedett az új koronavírus-fertőzés okozta halálesetek száma, miután az utóbbi 24 órában 129 beteg vesztette életét. Egyetlen nap alatt eddig még nem haltak meg ilyen sokan az országban a járvány miatt - közölte hétfőn az egészségügyi minisztérium.

Irán-szerte 14 991 fertőzöttet tartanak számon, az utóbbi 24 órában a hatóságok 1053 új fertőzést jegyeztek fel. A helyettes egészségügyi miniszter arról tájékoztatott, hogy több mint 10 millió embert kérdeztek ki arról, hogy vannak-e a Covid-19 vírusfertőzésre utaló tüneteik: 6,5 millió embert rendelőkben vizsgáltak meg, és további 3,7 millió ember szűrése az interneten keresztül történt meg. A vizsgálatok eredményeképp 900 olyan ember került kórházba, akiknek végül a koronavírus-tesztje is pozitív lett.

Az iszlám köztársaságban számos magas rangú vezetőt - minisztereket, parlamenti képviselőket, a Forradalmi Gárda tagjait és egészségügyi minisztériumi tisztségviselőket - is megfertőzött az új koronavírus. Hétfőn hírügynökségek arról számoltak be, hogy az Irán legfőbb vallási és politikai vezetőjét megválasztó testület egyik 78 éves tagja is a járvány halálos áldozatai között van.

A jelenleg 80 éves Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője a minap gumikesztyűben jelent meg egy nyilvános rendezvényen, minden bizonnyal a koronavírus-járvány miatti elővigyázatosságból. Bár vasárnap a hatóságok felszólították az irániakat, hogy maradjanak otthon a járvány terjedése miatt, sokan még mindig látványosan nem veszik komolyan a helyzetet. Teherán utcái még vasárnap is tele voltak, rengetegen vásárolgattak az üzletekben, és nem úgy tűnt, mintha a járvány miatti pánikban rohamozták volna meg a boltokat - jegyezte meg az AP amerikai hírügynökség tudósítója.

Bahreinben bejelentették, hogy meghalt az első olyan beteg, akit az új koronavírus fertőzött meg. Az illető egy 65 éves bahreini állampolgár volt, aki egyéb krónikus betegségekben szenvedett.

Az Egyesült Arab Emírségek hétfőn számos olyan gazdasági intézkedést jelentett be, amelyekkel enyhíteni próbálja a koronavírus-járvány negatív hatását, miután a hét végén közölték: a központi bank 27 milliárd dolláros élénkítő csomagot dolgoz ki. A közel-keleti országban összesen 98 koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván.

Pakisztánban 94-re emelkedett hétfőre a koronavírusos esetek száma. Szindh tartományból jelentettek 42 új fertőzést, ezeknek az eseteknek a többségében iráni zarándoklatról hazatérő emberekről van szó.

Pakisztánban nemrég szigorítottak a járvány terjedését célzó intézkedéseken: ma már zárva tartanak az iskolák, és lemondták az összes rendezvényt az országban.

Izraelben hétfő reggel 250 koronavírusos beteget tartottak nyilván, közülük négynek súlyos az állapota.

Az egészségügyi minisztérium koronavírus-szűrését végző központi laboratóriumának igazgatóhelyettese elkapta a kórokozót, és a vele együtt dolgozóknak is karanténba kellett vonulniuk. A koronavírusos esetek felderítése érdekében a minisztérium más laboratóriumokat keres és állít munkába, hogy átvegyék a munkát.

Tel-Avivban az Ichilov Kórház egyik osztályának a főorvosa is beteg lett. Nem csak az osztály idős betegeit kellett karanténba helyezni, hanem az ott dolgozó orvosoknak is el kellett hagyniuk munkahelyüket.

Jeruzsálemben teljes zárlat alá helyeztek két idősotthont, miután egy mindkét helyen dolgozó szociális munkásról kiderült, hogy hordozza a vírust. Az otthonokban eddig hat dolgozót, illetve lakót diagnosztizáltak a Covid-19 betegséggel.

A herzliai interdiszciplináris központ ezerötszáz diákjának és oktatójának kellett azonnali hatállyal karanténba vonulnia, miután az egyik diákról kiderült, hogy fertőzött. Ez a diák is részt vett a múlt kedden tartott nagyszabású, zárt csarnokban rendezett purimi fesztiválon.

(MTI)