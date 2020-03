Külföld :: 2020. március 16. 22:17 ::

Franciaországban kedd déltől kijárási korlátozások lépnek életbe, az EU lezárja a külső határait 30 napra

A koronavírus-járvány terjedésének fékezésére Franciaországban kijárási korlátozások lépnek életbe kedd déltől legalább két hétre, az Európai Unió pedig lezárja a külső határait harminc napra - jelentette be Emmanuel Macron.

A francia elnök hétfő esti televíziós beszédében elmondta: szigorúan a legszükségesebbre szűkíti a franciák mozgását, a szabályszegés büntetést von maga után, jóllehet elkerülte a karantén vagy az elkülönítés kifejezéseket.

"Kedden délben legalább két hétre nagyon erősen leszűkülnek a mozgásaink" - fogalmazott a köztársasági elnök mintegy húsz perces tragikus hangvételű beszédében, amelyben többször megismételte, hogy "háborúban állunk".

"Kültéri gyülekezések, családi és baráti találkozók nem engedélyeztetek. Barátokkal találkozni a parkban vagy az utcán többet nem lehet" - hangsúlyozta Emmanuel Macron. Kizárólag élelmiszert vásárolni, orvoshoz vagy gyógyszertárba lehet elmenni otthonról, illetve akik nem tudnak otthonról dolgozni, elmehetnek a munkahelyükre, s a kültéri sportolás is engedélyezett.

"Minden szabálysértés büntetendő" - tette hozzá az államfő, de nem mondta el, hogy milyen módon fogják a hatóságok ellenőrizni, hogy ki miért van az utcán. Ugyanakkor jelezte, hogy a kormány kedd reggel rendeletet jelentet meg arról, hogy mi számít szükséges mozgásnak, illetve arról is, hogy milyen szankciókat vonnak maguk után a szabálysértések.

Hírmagyarázók arra hívták fel a figyelmet, hogy a bejelentett korlátozások nem annyira szigorúak, mint a spanyolországi vagy az olaszországi intézkedések, s elképzelhető, hogy azért két hétre szólnak, mert csak az első lépést jelentik az orvostársadalom által szorgalmazott "teljes karantén" előtt.

Szombat este a kormányzat egyébként már kihirdette a járványhelyzet legsúlyosabb fokozatát, s jelezte: csak a létfontosságú nyilvános helyek, az élelmiszerboltok, a dohányboltok, a gyógyszertárak, a bankok és a benzinkutak lehetnek ezentúl nyitva, és mindenkinek a legszükségesebbre kell korlátoznia a mozgását, amiért a Covid-19 vírus okozta fertőzés egyre erősebben terjed az országban. Vasárnap viszont a franciák többsége fittyet hányt a kormányzat kérésére, és napos tavaszi időben tömegek voltak az utcán és a parkokban, amit a politikusok többsége szóvá is tett, felelőtlennek nevezve az állampolgárokat.

Emmanuel Macron azt is bejelentette, hogy elhalasztja az önkormányzati választások vasárnapra tervezett második fordulóját, de nem említette meg, hogy mikorra.

Sajtóértesülések szerint Edouard Philippe miniszterelnök június 21-et javasolta a parlamenti pártok vezetőivel folytatott videókonferencia keretében, amit azok támogattak. A március 15-i első forduló eredményeit érvényesnek tekinti a belügyminisztérium, így az első fordulóban megválasztott polgármesterek győzelmét is.

A francia elnök arra is kitért, hogy felfüggeszti a reformokat, beleértve a vitatott nyugdíjreformot is, a fizetési nehézségbe került vállalkozásoknak felfüggeszti az adó- és járulékfizetési kötelezettségeit, nem kell befizetniük az áram- és gázszámlákat, és a bérleti díjakat sem. Arra is megkérte a vállalatokat, hogy könnyítsék meg a távmunkát a munkavállalóiknak.

Emmanuel Macron megerősítette, hogy az Európai Unió egy hónapra lezárja a külső határait.

"A nem európai országok és az Európai Unió között minden beutazást felfüggesztünk harminc napig" - mondta. Hozzátette, hogy a francia állampolgárok a határzár ellenére hazatérhetnek. Ennek érdekében azt javasolta, hogy forduljanak az adott ország francia nagykövetségéhez vagy konzulátusához.

A hétfő esti hivatalos adatok szerint a fertőzöttek száma Franciaországban 6633 volt, ami több mint 1200-zal haladja meg az előző napi adatokat, a halottak száma pedig 21-gyel 148-ra emelkedett. Az egyik fő gócpont az ország keleti részén az elzászi régió, ahol 1543 beteget tartanak nyilván, és a kórházak intenzív osztályai gyakorlatilag beteltek, ezért egy katonai tábori kórházat is felállítanak. A másik gócpont a szintén túlterheltséggel küzdő Párizs körüli Ile-de-France régió 1762 diagnosztizált beteggel.

(MTI)