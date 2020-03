Külföld :: 2020. március 25. 20:48 ::

Nem volt nagy értelme Pompeo afganisztáni kiruccanásának

Kiábrándítónak minősítette a hétfői villámlátogatásán folytatott afganisztáni tárgyalásait Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a szerdán tartott washingtoni sajtótájékoztatóján.

Az amerikai diplomácia vezetője mindazonáltal változatlanul derulátóan nyilatkozott az afganisztáni belpolitika jövőjét, az afgán politikai erők közötti megegyezést illetően.

"Megvalósítható a megbékélés" - fogalmazott, de fontosnak mondta, hogy a belső megbékélés folyamata ne nagyon húzódjon el. A miniszter kifejtette, hogy ismételten megpróbálkozik majd, hogy megbékélésre ösztökélje valamennyi afganisztáni politikai szereplőt.

Mike Pompeo hétfőn előre be nem jelentett, egynapos látogatást tett Afganisztánban, és tárgyalt Asraf Gáni elnökkel, valamint vetélytársával, a magát a tavalyi szeptemberi elnökválasztások után szintén elnöknek tartó Abdalla Abdallával. Célja a Washington és a tálibok között február végén aláírt egyezmény megvalósításának elősegítése volt. Egyeztetései azonban nem voltak eredményesek, sem Gáni, sem Abdalla nem tett tanúbizonyságot arról, hogy képes lenne megbékélni a másik féllel. Az amerikai külügyminisztérium ezt követően - még hétfőn este - közleményben tudatta, hogy Washington az idén egymilliárd dollárral csökkenti az Afganisztánnak nyújtott támogatást, és fontolóra veszi, hogy ugyanekkora összeggel kurtítsa meg a jövő évi támogatást is. Mike Pompeo bejelentette azt is, hogy Washington felülvizsgálja az Afganisztán megsegítésére tervezett valamennyi programját, sőt átgondolja azokat a jövőbeli felajánlásait is, amelyeket az Afganisztán számára rendezett donorkonferenciákra irányzott elő.

A szerdai sajtókonferencián az amerikai külügyminiszter kitért arra is, hogy a gazdaságilag legfejlettebb országokat tömörítő G7-es országcsoport képviselőivel szerdán telekonferencián vitatta meg az új típusú koronavírus terjedésével kialakult helyzetet. Kifejtette, hogy megvitatták "Kína szándékos félrevezető információs kampányát" a vírussal kapcsolatban. Pompeo megismételte az amerikai kormányzat által korábban is hangoztatott álláspontot, miszerint Kína késleltetve és nem teljes mértékben osztotta meg az információkat a járványról. Az amerikai külügyek irányítója szerint a G7-es csoport tagjai "mélységesen tisztában vannak" a kínai "dezinformációs kampánnyal".

