Külföld, Koronavírus :: 2020. március 26. 20:17 ::

Az izraeli zsidók képesek túllépni ideológiai korlátaikon: nemzeti válságkormány alakul Netanjáhu vezetésével

Izraelben a legutóbbi választások utáni patthelyzetet az egyik vezető párt, pontosabban pártkoalíció, a Kék Fehér elnöke, Beni Ganz úgy oldotta föl, hogy korábbi nézetét föladva elfogadta Binjámin Netanjáhu Likud-elnök miniszterelnökségi kinevezését, amivel biztosította magának a házelnöki tisztséget. Ganz döntése nyomán a Kék Fehér pártkoalícióból kiválik a Van Jövő és a Telem párt – írja a Válláh!Hádásor hírportál. Bibinek így továbbra sem kell bevonulnia a fehérgalléros bűnözők számára fönntartott Má’ászijáhu börtönbe.



Binjámin Netanjáhu és Beni Ganz ma a Kneszetben (fotó: Válláh!Hádásot)

Izraelben szép lassan csak összenő az - legalábbis részben -, ami összetartozik, s a látványos színjáték után megalakulhat az új kormány. A legutóbbi, megismételt parlamenti választások (2020. március 2.) után kialakult mostani kormányalakítási csatározások kiindulópontja most is az volt, ami a korábbi megmérettetés nyomán előállt: az izraeli politikai élet két nagy választási pártja, a Likud és a Kék Fehér pártkoalíció egyike sem volt képes meggyőző, elegendő mandátumot eredményező győzelmet aratni a másik fölött. A választások után szó volt arról is, hogy a Beni Ganz vezette Kék Fehér pártkoalíció a koalíciós kormányzás érdekében összeáll a harmadik legtöbb mandátumot szerző Közös Lista nevű izraeli palesztin pártkoalícióval, ám gyorsan kiderült, hogy egy ilyen kormányt Izrael zsidó lakosságának többsége nem szívesen látna. De mondjuk meg őszintén, hogy a palesztinok sem…



A házelnökké választott Beni Ganz (fotó: Ádiná Wallmann)

Az izraeli kormányalakítás előtti alkudozások jobb megértése érdekében emlékeztetnünk kell rá, hogy a Binjámin Netanjáhu vezette Likud legerősebb választási vetélytársa, a Kék Fehér pártkoalíció, amelyet Beni Ganz, az Izrael Ellenállóereje (Hoszen Le-Jiszráél – (חוסן לישראל) hozott létre a korábbi előrehozott parlamenti választás előtt, 2019 februárjában. A Beni Ganz által létrehozott, majd elnökölt választási pártkoalíció alkotói a következők: Hoszen Le-Jiszráél (Izrael Ellenállóereje – חוסן לישראל), a Jáir Lápid vezette Jés ’Átid (Van Jövő – יש עתיד), illetve az egykori hadügyminiszter, vezérkari főnök, Mose (Bogi) Já’álon alapította Telem –תל'ם- párt. A Telem –תל'ם - betűszó, amelynek jelentése: barázda. A Já’álon-féle párt neve a betűszó kibontása után: T’nu’á Leumit Mámláhtit (Nemzeti Államférfiúi Mozgalom – תנועה לאומית ממלכתית).



Beni Ganz, Ruvi Rivlin államelnök és Binjámin Netanjáhu megbeszélése (fotó: Kobi Gidon)

A legutóbbi parlamenti választások után azonban az is kiderült, hogy a Ganz vezette pártkoalíciónak – a palesztinok nélkül – nincs meggyőző többsége a kormányalakításhoz, miközben a köztörvényes bűncselekmények elkövetésének gyanújával megvádolt Binjámin Netanjáhu miniszterelnök foggal-körömmel ragaszkodik a hatalomhoz. Az elmúlt néhány órában az izraeli híradások szerint drámaian alakultak a kormányalakítási alkudozások. Beni Ganz orra alatt elhúzták a mézesmadzagot, aminek lényege az, hogy a Likud támogatásával elfoglalhatja a házelnöki bársonyszéket, s jelölését a Kneszet 120 tagja közül 74 meg is szavazta, sőt időközben már az esküt is letette. Magyarán: Ganz hajlandó volt elfogadni azt a helyzetet, hogy Netanjáhu legyen (maradjon) a miniszterelnök, aminek lehetősége ellen még az elmúlt napokban is hevesen ágált.

Csakhogy Beni Ganz színe váltását az általa létrehozott Kék Fehér pártcsoportosulás két tagja, a Van Jövő és a Telem nem hajlandó elfogadni, ezért a hírek szerint kiváltak a választási koalícióból. A Kék Fehér választási koalíció korábbi elképzelése ugyanis az volt, hogy a házelnöki posztot a Van Jövőben politizáló Méir Kohén kapná. Beni Ganz viszont a Likuddal közösen megalakítandó válságkormány (a koronavírus-járvány miatt) szükségességét így indokolta: „Nem szokványos napokat élünk, amikor nem szokványos döntéseket kell hoznunk, ezért egységre szólítok föl minden szövetségesemet” – mondta házelnökké megválasztása utáni első beszédében a járvány réme miatt szinte teljesen üres Kneszetben Beni Ganz, majd hozzáfűzte: „Senkit ne tévesszen meg a döntésem, továbbra sem adom föl azokat az elveimet, amelyekért rám szavazott több mint egymillió polgár. Tudja ezt jól Netanjáhu is, amit az elmúlt napokban be is bizonyítottunk. Bebizonyítottam, s együtt bebizonyítottuk, hogy soha nem adjuk föl a demokrácia alapelveit.”



Kong az ürességtől a Kneszet ülésterme (fotó: Válláh!Hádásot)

Beni Ganz házelnöki első beszédében továbbá e szavakkal indokolta döntését: „Annak érdekében döntöttem úgy, hogy jelöltetem magam a házelnöki tisztségre - s csakis annak érdekében -, hogy meg lehessen alakítani a nemzeti válságkormányt. Ezzel együtt örömmel megteszek mindent azért, hogy a Kék Fehér pártkoalíció továbbra is egyben maradjon”.

Jáir Lápid, a Van Jövő elnöke Ganz házelnökké választására így reagált: „Beni a Kék Fehér föloszlása mellett döntött, azért, hogy hason csúszva bekerülhessen Bibi kormányába.” A Kék Fehér választási koalícióból való kiválásukat a két pártelnök, Jáir Lápid és Mose (Bogi) Já’álon hivatalosan ma este, magyar idő szerint 19:30 órakor jelentik be.

Hering J. – Kuruc.info